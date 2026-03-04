Rabat amplia la seva emblemàtica ‘Casa Codina’ de Passeig de Gràcia i la reinterpreta a través de les quatre estacions

Rabat ha renovat la seva botiga insígnia del passeig de Gràcia 94 de Barcelona, Rabat Casa Codina, i l’ha transformat en un nou espai que uneix elegància i sofisticació distribuïdes en dues plantes d’exposició que, després de la seva recent ampliació, sumen més de 1.500 metres quadrats dedicats a l’alta joieria i la rellotgeria d’excel·lència.
Segons va informar la signatura, Rabat Casa Codina proposa una experiència que comença fins i tot abans de travessar les seves portes, amb la seva imponent façana de gairebé 26 metres d’altura, paradigma de la icònica arquitectura modernista. “Una experiència sensorial que canvia amb cada estació: l’hivern, amb una estètica de troncs nus en contrast amb un interior càlid en tons coral i fulles daurades; la primavera, amb verds vibrants i un mosaic que evoca pètals en plena eclosió; l’estiu amb la seva essència mediterrània, on la ceràmica artesanal, la llum i un bar integrat es converteixen en un punt de trobada; i la tardor, que embolica al visitant en una atmosfera íntima amb tons terracota, fustes naturals i un arbre de fulles cobri i or que culmina el recorregut amb calidesa”.
L’ampliació de la boutique ha permès a la signatura destinar una zona a Rabat Certified Pre-*Owned. Un espai amb amplitud que reflecteix la rellevància i aposta decidida de la marca per aquest servei, “concebut per a donar una nova vida a peces mitjançant un servei que combina autenticitat, rigor tècnic i una filosofia basada en la transparència i les bones pràctiques. Cada peça és seleccionada, verificada i sotmesa a un procés de manteniment oficial seguint els protocols de cada marca i els propis estàndards de Rabat, garantint la seva legitimitat, estat i seguretat per al client”.
“Actualment, Rabat s’ha consolidat com un referent a Espanya dins del sector del luxe i és present a Barcelona, Madrid, València, Tarragona, Eivissa i Sevilla, capitals on exhibeix una exposició de joies, diamants, gemmes i rellotges de les més prestigioses signatures internacionals”, va assegurar la signatura.