Quirónsalud rep l’acreditació Joint Commission International Enterprise

El Grup Quirónsalud ha estat acreditat amb el segell daurat de Joint Commission International Enterprise, que s’atorga a corporacions sanitàries, després d’una auditoria en la qual s’han avaluat els sistemes de gestió assistencial i operativa del grup des del punt de vista de la qualitat assistencial, la seguretat del pacient i l’efectivitat i eficiència dels seus processos, assistencials i de suport. Aquesta acreditació de la Joint Commission International (JCI) és la de major prestigi i exigència a nivell mundial en l’àmbit sanitari i la seva obtenció significa que els processos del grup estan orientats a garantir la qualitat i la seguretat de manera consistent i coordinada, i especialment en els seus centres ja acreditats amb el segell daurat d’aquesta institució internacional: Centre Mèdic Teknon, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus i Hospital Universitari Quirónsalud Madrid. Aquests dos últims s’han acreditat, a més, com a centres docents i investigadors.

Amb el segell daurat de Joint Commission International Enterprise, Quirónsalud es converteix en el primer grup hospitalari privat del món que compta amb aquesta acreditació, així com en la primera entitat sanitària d’Europa a aconseguir-lo.

El fet de comptar amb aquest reconeixement és una garantia addicional per als pacients que busquen la millor atenció sanitària per a tractar els seus problemes de salut.

Seguretat

El grup va destacar que la consecució de l’acreditació significa un reconeixement oficial “al gran esforç a millorar la seguretat i la qualitat de l’assistència, garantint un entorn d’atenció segur al pacient i al treball permanent per a la disminució de riscos”.

En aquest sentit, el grup Quirónsalud va recordar que realitza múltiples accions per a promoure una cultura de seguretat assentada en tota l’organització, treballant en l’estandardització dels seus processos, l’excel·lència assistencial i la mitigació dels riscos associats a l’assistència sanitària, impulsant una transformació digital per a alliberar els professionals de tasques administratives de manera que disposin de més temps per a centrar-se en l’atenció personal.

L’equip auditor ha destacat com a element diferenciador del Grup Quirónsalud la solidesa del seu model de gestió, l’excel·lència en l’atenció mèdica, l’alt nivell i qualificació dels seus professionals, així com l’entusiasme i la cultura de millora contínua.

Les organitzacions acreditades amb aquest segell (que ha de ser renovat cada tres anys) responen a una demanda internacional d’avaluació en el sector sanitari a través d’uns nivells de qualitat semblants, basats en estàndards que són avaluables i comparables entre diferents països. L’objectiu final és estimular la millora constant.

Joint Comission International

L’organització sense ànim de lucre Joint Commission International (JCI) treballa des dels anys 90 en més de 100 països per a millorar la seguretat del pacient i la qualitat de l’atenció, oferint serveis d’acreditació sanitària a nivell internacional.

Aquesta organització audita hospitals, sistemes i agències de salut, ministeris governamentals i institucions, promovent estàndards assistencials rigorosos.

La JCI és l’acreditació sanitària amb més prestigi a tot el món pel seu alt nivell d’exigència, per la seguretat que aporta al pacient i per la rigorosa i exhaustiva avaluació de tots els processos d’atenció.