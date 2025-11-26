El Grup Quirónsalud ha estat reacreditat amb el segell daurat de la Joint Commission International Enterprise, el reconeixement de major prestigi i exigència a nivell mundial en l’àmbit sanitari, després d’una exhaustiva auditoria en la qual s’han avaluat els sistemes de gestió assistencial i operativa del grup des del punt de vista de la qualitat, la seguretat del pacient i l’efectivitat i eficiència dels seus processos.
Així, Quirónsalud va indicar que es converteix en el primer grup de salut privat a nivell mundial a revalidar aquest reconeixement obtingut per primera vegada l’any 2022, quan es va convertir en el primer grup hospitalari privat del món i en la primera entitat sanitària d’Europa a aconseguir-lo.
Llavors, l’equip auditor va destacar com a element diferenciador del Grup Quirónsalud la solidesa del seu model de gestió, l’excel·lència en l’atenció i l’alt nivell i qualificació dels seus professionals, així com l’entusiasme i la cultura de millora contínua. En aquesta ocasió, els auditors han ressaltat la maduresa del seu sistema de gestió, l’ús de dades, la governança i lideratge i l’alineació estratègica, així com la capacitat de desplegament en els diferents centres del Grup.
I és que el segell daurat de la Joint Commission International Enterprise, que ha de ser renovat cada tres anys, suposa el reconeixement internacional al compromís de Quirónsalud amb la millora contínua de la qualitat i la creació d’un entorn segur per al pacient en el conjunt dels seus hospitals, reflectint una cultura de gestió de la qualitat orientada a la minimització de riscos i a garantir la millor experiència possible per als seus pacients.
A més, nou dels seus centres compten ja amb aquesta acreditació – Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, Hospital Universitari Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari La Llum, Centre Mèdic Teknon, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevella i Clínica Imbanaco, a Colòmbia- i quatre més estan en procés d’obtenir-la per primera vegada.
“Aquesta reacreditació consolida l’aposta de Quirónsalud per l’excel·lència assistencial mitjançant un model de gestió de millora contínua que estableix com a eina fonamental el mesurament d’indicadors i l’establiment d’objectius concrets de millora que involucren a tots els nivells de l’organització”, va assenyalar el grup.
Així mateix, el grup està immersa en una profunda transformació digital que millora “l’eficiència, allibera els professionals sanitaris de càrregues administratives i els permet dedicar més temps a l’atenció personalitzada als pacients, i integra la sostenibilitat com a eix fonamental de la seva activitat, promovent pràctiques responsables que contribueixen a un sistema sanitari més segur, eficient i respectuós amb l’entorn”.