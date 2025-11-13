Quirónsalud incorpora a Madrid els primers tres robots Da Vinci d’última generació￼

Quirónsalud va informar que posa a la disposició dels pacients tres nous robots quirúrgics Da Vinci 5 (DV5), els primers d’Espanya, que s’instal·laran a Madrid, en concret a l’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz, l’Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i l’Hospital Universitari Rei Joan Carles.
Els tres hospitals porten realitzades en conjunt més de 7.300 cirurgies robòtiques, la qual cosa confereix als seus professionals una gran experiència i un lideratge clínic i científic en cirurgia robòtica. La cirurgia robòtica assistida ha suposat un gran avanç per al tractament de múltiples patologies, permetent una major precisió en les intervencions i un abordatge mínimament invasiu que té clars beneficis per al pacient.
Amb els tres nous robots adquirits, el Grup Quirónsalud passarà a disposar ja de 20 robots Da Vinci en gairebé la meitat dels hospitals que conformen la seva xarxa assistencial a Espanya, entre els quals es troben la Fundació Jiménez Díaz, l’Hospital Ruber Internacional, els hospitals universitaris Quirónsalud Madrid, Rei Joan Carles o Ruber Juan Bravo, el Centre Mèdic Teknon, l’Hospital Quirónsalud Sagrat Cor o Policlínica Guipúscoa, entre altres. A més, en el cas concret dels hospitals universitaris Fundació Jiménez Díaz i Rei Joan Carles, integrats en la xarxa pública del SERMAS, van ser els dos primers hospitals de la Comunitat de Madrid a comptar amb dos robots Da Vinci en els seus quiròfans.
Cada vegada són més els professionals del Grup acreditats per a manejar aquesta plataforma robòtica, més de 100, i de més especialitats, tenint una especial incidència en patologies urològiques (sobretot, pròstata i ronyó), de l’aparell digestiu, càncer de pulmó o de l’àmbit ginecològic.
En comparació amb la generació prèvia, el Xi, el Da Vinci 5 representa un salt tecnològic important, incorporant més de 150 innovacions de disseny buscant la major precisió, major seguretat, major ergonomia i millorant l’eficiència. El DV5 disposa de millor imatge, millor ergonomia i els instruments tenen retroalimentació de força, avantatges totes elles que redunden en una cirurgia més precisa encara si cap i, amb això, encara més segura per al pacient, que veu reduït de manera significativa el temps d’anestèsia i el temps de recuperació. La millora en imatge i ergonomia proporciona major seguretat en procediments llargs en els quals el cirurgià està molt temps en consola, contribueixen per tant a reduir la fatiga i millorar la precisió, aportant major seguretat al pacient.
El nou DV5 porta amb si a més una major capacitat de dades i millores en el flux de quiròfan, que ajuden els especialistes quirúrgics a millorar la planificació i l’execució de les cirurgies, amb la seguretat addicional que això aporta al pacient. El feedback de forces que proporciona el DV5 és especialment útil en zones on els teixits són delicats o estan prop d’estructures crítiques (nervis, gots). Aplicar menys força pot reduir el trauma i millorar la recuperació. En cirurgia oncològica, en la qual la marginació, precisió i mínima invasió són claus, el sistema DV5 amb el seu major còmput, dades de força i millor imatge facilita procediments més complexos o híbrids, en tres hospitals que disposen tots ells a més de quiròfans híbrids en la instal·lació dels quals a Espanya Quirónsalud va anar també pioner.