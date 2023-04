Quirónsalud i MotoGP reforcen el compromís amb la salut dels pilots

Quirónsalud i el Mundial de MotoGP reforcen el seu “compromís” amb la salut dels pilots per als pròxims anys i per al Campionat de 2023, i de cara a pròximes temporades, ha volgut fer un pas més per a reforçar l’atenció sanitària que s’ofereix abans, durant i després de cada carrera.

El Gran Premi d’Espanya que es disputa aquest cap de setmana a Jerez de la Frontera (Cadis) ha estat el triat per a presentar les principals novetats d’aquesta col·laboració, entre les quals destaquen el nou MotoGP Health Center Quirónprevención, un espai assistencial totalment equipat i un equip de professionals “altament especialitzat” per a cobrir totes les necessitats de salut que pugui tenir qualsevol membre del ‘pàdoc’.

“Hem aconseguit una estructura molt potent, amb professionals molt especialitzats sobretot en el camp de la fisioteràpia rehabilitadora, la qual cosa ens dona les màximes garanties per a cuidar de la salut dels pilots en tot moment. Especialment, en la recuperació després de l’exigent esforç físic que realitzen en cada carrera, o a l’hora de tornar a competir després d’una lesió, en les millors condicions”, ha va apuntar el doctor Ángel Charte, director del MotoGP Medical Team de Quirónsalud.

En concret, el nou MotoGP Health Center Quirónprevención incorpora tecnologia d’última generació i “l’equipament més complet per a abordar tractaments en tota mena de patologies de l’aparell locomotor i de teixits”, segons va indicar Quironsalud.

Compta amb un grup de professionals especialitzats en l’àmbit de la fisioteràpia, la nutrició i l’anàlisi del rendiment, dirigits per Jaime Benito, que sumen el coneixement i l’experiència necessàries per a oferir el diagnòstic i tractament més adequat a cada pilot.

A més, al llarg de la temporada realitzaran diferents test de valoració i anàlisis funcionals no invasives a tots els pilots, addicionals als quals ja realitza el MotoGP Medical Team de Quirónsalud al començament de temporada, que permetran obtenir biomarcadores, factors biomecánicos i informació útil sobre la seva composició antropomètrica, determinants a l’hora de definir també la millor pauta de recuperació en termes de nutrició, hidratació i descans.

“L’objectiu és ajudar els pilots a competir el major temps possible i en les millors condicions de salut física i mental, minimitzant els temps de recuperació després de l’esforç que realitzen en cada carrera”, va explicar Fernando Camino, director general de Quirónprevención, companyia de prevenció de la salut de Quirónsalud que ja va col·laborar amb el Mundial de MotoGP després de l’aturada soferta amb motiu de la pandèmia, a l’hora de dissenyar un “rigorós” pla de contingència en cada circuit.

Un nou espai que se suma als dos cotxes de vigilància intensiva amb els quals compta el MotoGP Medical Team des de fa anys, els anomenats Omegues, equipats per al maneig de politraumatismes severs a peu de pista, gràcies a l’equip d’especialistes en vigilància intensiva, anestesistes i paramèdics especialitzats que coordina el doctor Charte.

“Per a nosaltres és un orgull continuar comptant amb Quirónsalud a l’hora d’oferir les millors cures durant tot el Campionat, tant als pilots com a tots els membres del pàdoc. Ens dona tranquil·litat saber que estem en les millors mans”, va assenyalar per la seva part Carmelo Ezpeleta, conseller delegat de Dorna Sports.

Quirónsalud al món de l’esport

Quirónsalud ha col·laborat en múltiples esdeveniments i disciplines esportives perquè “l’esport és un camp que, a més d’estar relacionat amb la salut tant en la prevenció de malalties com en la qualitat de vida en general, reflecteix una sèrie de valors amb els quals Quirónsalud s’identifica en la seva manera de treballar: disciplina, esperit de superació i millora contínua”, va indicar l’entitat.

És Proveïdor Metge Oficial de la selecció espanyola femenina i masculina d’handbol i Servei Mèdic Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, a més de col·laborar amb diversos clubs de futbol, bàsquet, handbol o rugbi d’Espanya.

Així mateix, en els últims anys “ha vetllat per la salut d’importants esdeveniments esportius” com les dues últimes edicions de la Davis Cup by Rakuten Finals, el Mútua Madrid Open de tenis, el Open Banc Sabadell – Torfeo Conde de Godó, la Nationale-Nederlanden Sant Silvestre Vallecana, la Behobia/Sant Sebastià, o l’últim Eurobasket femení disputat en 2021 a Espanya, entre altres.