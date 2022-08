Quirónsalud continua com a Servei Mèdic Oficial de la regata de la Copa del Rei de Vela

En la 40a edició, Quirónsalud continua cuidant la salut dels regatistes que participen a la Copa del Rei de Vela i dels visitants que s’acosten a les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Palma. Segons ha explicat Quirónsalud, l’entitat desplega un “petit hospital” dins de la Copa del Rei, durant els dies de competició i als principals esdeveniments que s’organitzen al voltant de la regata, un servei d’atenció format per un metge i un diplomat universitari en infermeria (DUE) especialitzats en assistència sanitària urgent.

Un equip amb àmplia experiència en esdeveniments esportius de presència física al Club, dotat amb el principal equipament material i tecnològic necessari per a una intervenció inicial “in situ” de reanimació, monitorització o estabilització del pacient i coordinat amb una flota d’ambulàncies pròpia de Quirónsalud, preparada per a un eventual trasllat en un vehicle de suport vital avançat als principals hospitals del grup a les Balears: Clínica Rotger i Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Tots dos centres, ubicats a 10 minuts del Reial Club Nàutic de Palma compten amb equips 24 hores de guàrdia per a l’atenció de lesions traumatològiques, freqüents en competicions esportives, així com patologies de més complexitat com l’activació del Codi Ictus i el Codi Infart. Als centres de Quirónsalud a Balears es disposa dels equips de Radiodiagnòstic més avançats: un TAC de 128 talls o Ressonàncies Magnètiques de tub ample. A més, a Clínica Rotger una àrea quirúrgica completament renovada, actualment la més moderna de les Balears, així com un nou Institut Oftalmològic amb especialistes de referència i tecnologia d’avantguarda a l’Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Durant la setmana de competició, l’equip d’assistència de Quirónsalud fa més de 150 atencions mèdiques. Un cop iniciada la competició, i abans de sortir al mar és freqüent que els regatistes requereixin els serveis mèdics per al tractament i evolució de diferents rascades o molèsties musculars. Al final de les jornades a la tornada del camp de regates, presenten múltiples cops, ferides, cremades o fins i tot alguns casos d’insolació o deshidratació que generalment es poden resoldre fàcilment a les mateixes instal·lacions del Servei Mèdic i que permeten als esportistes superar els contratemps i continuar centrats en la competició.