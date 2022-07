Quirónsalud, companyia sanitària amb millor reputació corporativa el 2022

Quirónsalud és la companyia sanitària amb millor reputació corporativa de l’estat espanyol, segons l’últim rànquing de ‘Merco Empresas y Líderes 2022’ presentat aquest dimecres, que situa per primera vegada el grup al ‘top 30’ d’empreses més prestigioses del país. Aquest reconeixement consolida la posició de Quirónsalud com una de les companyies més valorades, ja que escala del lloc 36 al 27 l’últim any i se situa, alhora, com a líder al sector de l’assistència sanitària.

El rànquing es basa en una exhaustiva i detallada anàlisi de més de 46.368 enquestes a directius de grans empreses, catedràtics, analistes financers, líders d’opinió, periodistes i ciutadans, entre altres perfils. A més, també inclou set avaluacions i 25 fonts d’informació, tot això verificat mitjançant una revisió independent per part de KPMG, d’acord amb la norma ISAE 3000.

Altres informes que situen Quirónsalud en bona posició

L’informe corrobora l’evolució de Quirónsalud com a companyia responsable i de confiança a l’hora de prestar les millors cures als seus pacients, com ja va evidenciar el darrer informe Merco Responsabilidad ESG (Environmental, Social and Governance), presentat al maig, que va situar el grup en el lloc 27 de les empreses més responsables a nivell ètic i de governança; en el lloc 34 d’empreses més responsables a l’àmbit intern, clients i societat; i en el lloc 48 d’empreses més responsables amb el medi ambient.

De la mateixa manera, el darrer informe ‘Merco Talent Universitari 2021-2022’ ha situat Quirónsalud com una de les empreses del sector salut més atractives per treballar per als universitaris de l’estat, situant-se un any més com la companyia sanitària preferida pels estudiants de Ciències de la Salut a l’hora de buscar feina.