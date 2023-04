Quatre projectes d’Andalusia opten al premi d’Arqueologia i Paleontologia

Una investigació del megalitisme ibèric sobre el tholos de Montelirio i el dolmen de Menga (Sevilla i Màlaga); les excavacions i investigacions al temple del faraó Tutmosis III a Luxor (Egipte); un estudi històric, numismàtic i metalogràfic del Tresor de Tomares (Sevilla), i una investigació del patrimoni cultural subaquàtic de la Badia d’Algesires (Cadis) són els quatre projectes d’Andalusia que aquest any aspiren aconseguir els 80.000 euros amb què està dotat el Premi Nacional d’Arqueologia i Paleontologia Fundació Palarq.

La tercera edició del guardó compta amb un total 18 projectes aspirants a la seva tercera edició. L’entitat analitzarà ara les candidatures rebudes per determinar quins seran els sis finalistes que entraran a la cursa d’aquesta edició del premi.

Tots els projectes aspirants estan liderats per equips de recerca pertanyents a institucions públiques espanyoles i, en tots els casos, són investigacions en curs, ja sigui en territori nacional oa l’estranger.

El 15 de juny, un jurat internacional de reconegut prestigi en l’àmbit científic i cultural, triarà el projecte guanyador que es farà públic durant la gala de lliurament del premi que es desenvoluparà al Museu Arqueològic Nacional (MAN), entorn que tradicionalment ha allotjat esdeveniment. El certamen, amb caràcter biennal, és el primer premi d’aquestes característiques concedit per una fundació privada dedicat a aquestes disciplines i està dotat amb 80.000 euros.

PROJECTES

El Catedràtic de Prehistòria del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Sevilla, Leonardo García Sanjuán, dirigeix el projecte “Gegants de la Prehistòria. Megalitisme i Complexitat Social Primerenca a Antequera i Valencina’, centrat a estudiar el tholos de Montelirio i el dolmen de Menga, màxims exponents del megalitisme a la Península Ibèrica i el paper social d’aquests monuments al llarg del temps. El projecte se centra en els períodes Neolític Final i Edat del Coure, desenvolupats a la Península Ibèrica entre c.4200 i 2200 BCE.

L’objectiu principal de les investigacions actuals és entendre el context temporal, espacial i social d’aquests monuments singulars.

Respecte a les ‘Excavacions i investigacions en el tempo del faraó Tutmosis III a Luxor’, Miriam Seco, del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Sevilla, investiga al mític jaciment de gran riquesa arqueològica en què ha treballat en 15 campanyes arqueològiques des de l’any 2008.

Aquest temple, antany sagrat, de l’antiga Tebes és considerat com un dels grans monuments de l’Egipte faraònic. En aquesta ocasió es pretén excavar l’extensió completa del jaciment amb la finalitat d’assolir el conjunt de capelles i santuaris dedicats al déu Amon i la museïtzació per convertir-lo en un museu a l’aire lliure.

Per la seva banda, els investigadors de la Universitat de Sevilla Enrique García Vargas i Miguel Ángel Respaldiza Galisteo dirigeixen el projecte “Moneda i Metall a la Bètica Tardorromana. Estudi científic del Tresor de Tomares”, que constitueix un estudi integral (històric, numismàtic i metalogràfic) del conjunt monetari més gran d’Europa.

El projecte estudia el conjunt de 19 àmfores que contenien en total unes 53.000 monedes de bronze platejat ocultes intencionadament i mai recuperades. Pretén avançar en l’anàlisi del significat numismàtic, històric i econòmic del Tresor de Tomares a partir de les dades recollides a les tasques de restauració, documentació gràfica, analítica arqueig mètrica i catalogació del nombre de monedes estudiades, que ara mateix arriba al 15%.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Cadis desenvolupa un altre dels projectes, entre les columnes d’Hèrcules, arqueologia subaquàtica d’un espai privilegiat. La Badia d’Algesires (HERAKLES), ubicat geogràficament a l’Estret de Gibraltar, sota la direcció de Felipe Cerezo Andreo al costat d’Alicia Arévalo González.

Se centra en el patrimoni cultural subaquàtic de la Badia d’Algesires i rodalia a través d’una perspectiva diacrònica, sense límits temporals i té l’objectiu de documentar i fer un estudi intensiu de diverses zones arqueològiques subaquàtiques, alhora que es contextualitza el paisatge costaner i els assentaments portuaris d’aquest entorn.

CERTAMEN ÚNIC

Convocat per la institució amb aquest mateix nom, el guardó neix el 2018 amb la finalitat de reconèixer l’excel·lència i l’originalitat de projectes arqueològics i paleontològics dirigits per equips de recerca espanyols, desenvolupats tant a escala nacional com internacional, sense restriccions de cultures o períodes històrics . Els projectes de recerca sobre paleontologia han d’estar relacionats amb l’evolució humana.

La primera edició el 2018 va comptar amb 25 participants, 6 finalistes, i un Jurat que va dictar a favor del projecte ‘Construint Tartesos’, investigació sobre la cultura tartèssia que desenvolupa l’equip liderat per Sebastián Celestino Pérez i Esther Rodríguez González, de l’Institut d’Arqueologia (CSIC-Junta d’Extremadura).

La segona edició, el 2021, va comptar amb 20 participants i 6 finalistes. El Jurat internacional va pronunciar-se en aquesta ocasió a favor de “La Muntanya del temps. Exploració d’un campament paleolític a La Garma”, desenvolupat pels doctors Pablo Arias i Roberto Ontañón, de l’Institut Internacional d’Investigacions Prehistòriques de Cantàbria (IIIPC).

La investigació premiada ha revelat l’existència d’un jaciment únic al món que constitueix una veritable càpsula del temps, on aquest es va aturar fa 16.500 anys, gràcies a un despreniment a l’entrada original que va transformar la cova en una bombolla, cosa que ha permès conservar els vestigis d’un assentament paleolític.