Els quatre millors clubs del món després de la posta de sol

Ushuaia a Eivissa, Opium a Marbella, Skorpios en Mykonos, Verd Beach en Saint Tropez i PhiBeach en Porto Cervo són els millors beach clubs després de la posta de sol, segons els últims rànquings i llistes internacionals. Tots ells són a la platja i compten amb una programació després de la posta del sol molt potent a nivell d’actuacions, artistes, celler, gastronomia, espais, boutique, consergeria i tracte VIP, entre altres coses.

Els 5 beach clubs són icones dels seus respectius destins, i constitueixen una ruta i parada per a les tribus més en tendència, més afluents i més sofisticades de la temporada. Ushuaia compta amb un aforament de 4.000 persones i aquesta temporada programa artista del nivell de Guetta, Calvin Harris o Martin Garrix. Opium disposa d’un espai de més de 4.000 metres quadrats amb un aforament de 2.500 i aquesta temporada programa artista del nivell de Black Coffe, Claptone o Bob Sinclar.

Scorpios té un aforament de 1.000 persones i aquesta temporada programa artista del nivell de Bedouin, Dennis Cruz o Keinemusik. Per part seva, Verd Beach, a la platja de Pampelonne en St. Tropez, amb un aforament de 800 ha atret artistes com Marco Carola, Camelphat o Alec Monopoly. Finalment, Phi Beach, en Porto Cervo, aconsegueix un aforament de 3.000 persones i aquesta temporada programa artista del nivell de The Martinez Brothers, Vintage Culture o Peggy Gou.

Segons diferents càlculs, cada beach club pot mobilitzar entre 200.000 i 250.000 convidats per temporada, i en entre el 25-30% de les ocasions són visites ex profeso al destí. Aquests icona de l’oci en platges amb activitat ininterrompuda des del matí fins a la matinada reforcen l’oferta i el posicionament dels grans destins d’estiu d’Eivissa, Marbella, Mykonos, Porto Cervo i Saint Tropez, segons confirmen els experts en turisme d’última generació. També apunten a Dubái com a destí emergent en aquesta mateixa categoria, que està construint ràpida i eficaçment una oferta potent per a aconseguir estar en aquesta lliga.