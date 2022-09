Quatre locals del Passeig Marítim, nominats com a millors clubs del món

Quatre dels locals d’oci nocturn i de restauració situats en una de les zones més exclusives del Passeig Marítim de Barcelona, molt pròxims a l’hotel Arts, han estat nominats per a competir en la llista ‘The World’s 100 Best Clubs‘, el prestigiós rànquing internacional que integra als 100 millors clubs del món. En aquest enllaç es pot votar pel teu preferit.

Es tracta de les discoteques Pacha Barcelona, Opium Barcelona, Shoko i Carpe Diem, alguns dels establiments més importants de la indústria a la ciutat i que en l’actualitat ocupen a prop de 1.000 persones. La selecta ubicació, que ofereix terrasses amb vista a la mar Mediterrània i que combina gastronomia, cocteleria i lounge, és tota una referència en el panorama d’oci i entreteniment de la ciutat.

El rànquing, que arriba ja a la seva setena edició, està elaborat per la International Nightlife Association. Aquesta entitat sense ànim de lucre és membre de l’Organització Mundial de Turisme de Nacions Unides (OMT) i té com a objectiu la representació a nivell internacional d’entitats vinculades a la indústria de l’entreteniment nocturn.

200 competidors

En la llista dels ‘The World’s 100 Best Clubs’ editada per la International Nightlife Association participen un total de 260 clubs de 45 països de tot el món com és el cas d’Itàlia, el Canadà, Colòmbia, el Regne Unit, França, Croàcia, Alemanya, Suïssa, Austràlia, Grècia, Unió dels Emirats Àrabs, l’Argentina, Singapur, la Xina i el Japó, entre altres.

Espanya lidera les candidatures per països amb 58 establiments susceptibles de poder entrar en la llista, seguit dels Estats Units amb 44 nominacions.

No serà fins al pròxim 8 de novembre quan es donin a conèixer els resultats finals després de tancar el període de votacions el 15 d’octubre i que acaba d’obrir-se.

Per a triar a les cent millors discoteques del món, les votacions del públic tindran un pes del 70% en l’elecció final, mentre que el 30% restant ho determinarà un panell d’experts que valorarà una sèrie de factors, com la programació artística, la qualitat acústica, la seguretat, així com la qualitat del servei.

En la passada edició de 2019 a la ciutat colombiana de Bogotà el títol de The World’s Best Club va recaure sobre la discoteca Hï Eivissa.