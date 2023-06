Quatre de cada cinc espanyols gastaran més aquestes vacances que el 2022

Quatre de cada cinc espanyols gastaran aquestes vacances tant o més que en 2022, segons l’estudi d’Oney ‘Consum i mitjans de pagament en les vacances d’estiu’.

Oney, companyia especialitzada en pagaments fraccionats i finançament a Europa, amb motiu de l’organització de les vacances de cara a l’època estival, llança aquest estudi. Segons s’extreu de l’enquesta, els espanyols gastaran 1.168 euros aquestes vacances d’estiu.

L’allotjament concentrarà la major part de la despesa, amb 463 euros, seguit per l’oci, on esperen desemborsar 325 euros. Finalment, el transport suposarà una despesa de 220 euros. Mentrestant, en la resta d’àrees esperen realitzar aquestes vacances un desemborsament de 160 euros.

A pesar que la dada d’inflació interanual s’ha moderat en els últims mesos a Espanya caient fins a nivells no vists des de juny de 2021, un 34% dels espanyols augmentarà el seu pressupost i gastarà en les seves vacances d’aquest estiu més que en 2022.

A més, un 44% espera gastar més o menys el mateix enfront de només un 22% que espera reduir-ho. Segons els enquestats, l’allotjament i l’oci són les àrees on s’espera el major avanç en el cost, amb un 39% en tots dos casos, seguits del transport, amb un 19%. Mentrestant, només un 3% espera que el major increment es produeixi en la resta dels dispendis.

Quant a la destinació triada per a aquestes vacances, entre els preguntats un 81% tria quedar-se a Espanya, dividits entre mar i muntanya, un 15% prefereix Europa com a destinació i només un 4% decideix passar les seves vacances fora d’Europa.

Finançament

Segons l’última enquesta de l’INE sobre Conjuntura turística hotelera, els preus de la tarifa mitjana per habitació ocupada se situaven a l’abril d’enguany un 17,5% per sobre del mateix període de l’any anterior, la qual cosa ha provocat que cada vegada més espanyols es plantegin finançar les seves vacances.

Segons l’enquesta d’Oney, un 15% dels espanyols recorrerà al finançament o s’està pensant fer-ho per a gaudir de les seves vacances, mentre que un 80% no ho contempla i el 5% no li ho havia plantejat. Aquesta xifra contrasta amb les dades de 2022, quan només un 7% dels espanyols va recórrer a una solució de finançament per a pagar les seves vacances.

Entre els quals es planten finançar les seves vacances, el pagament ajornat cada vegada adquireix més protagonisme: el 61% d’ells recorrerà a aquesta solució, mentre que el 28% demanarà un crèdit clàssic i un 11% recorrerà al ‘revolving’.

“Els consumidors estan canviant el seu comportament, creixent cada vegada més l’ús de solucions de pagament i les compres en línia, la qual cosa ha impulsat la nostra estratègia Oney 2024. La nostra meta és donar a les persones les eines per a millorar tant el seu consum com la seva vida diària i acompanyar els canvis de tendències dels nostres clients oferint-los els instruments adequats”, indica Salvador Loscertales, director general d’Oney Espanya.

Els motius principals pels quals els enquestats decideixen optar pel finançament per a les seves vacances són la pujada de preus (57%), la possibilitat d’una millor organització de les seves finances (48%), realitzar un viatge més car de l’habitual (26%) i altres (1%).

L’estudi d’Oney ha estat realitzat per l’Institut IO Recerca sobre una mostra de 1.017 individus de 18 a 65 anys, representatius de la població espanyola, a través d’un mostreig intencional per quotes de sexe, grup d’edat i comunitats autònomes a escala nacional segons INE.