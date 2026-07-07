Quantum Labs, empresa espanyola amb capital 100% europeu, ha anunciat la instal·lació a Màlaga de l’ordinador quàntic més potent d’Europa, capaç de processar informació mitjançant 431 qubits.
Segons ha informat la companyia, aquesta aposta representa un salt qualitatiu que no només situa Espanya a l’avantguarda de la revolució tecnològica, sinó que també redistribueix geogràficament el poder de la innovació, portant per primera vegada un projecte d’aquestes característiques al sud del país.
L’ordinador s’ubicarà al cor de l’ecosistema innovador andalús: la Universitat de Màlaga i el Parc Tecnològic d’Andalusia. Aquest emplaçament simbolitza el compromís de Quantum Labs per crear un autèntic hub quàntic iberoatlàntic, capaç de competir amb els grans centres de recerca de Silicon Valley, Pequín i el triangle Amsterdam-Zuric.
La clau del projecte rau en el seu model d’aliança. Quantum Labs ha establert una cooperació estratègica amb Origin Quantum, l’empresa líder mundial en computació quàntica amb seu a la Xina, valorada en 6.000 milions de dòlars i sorgida de la prestigiosa Acadèmia Xinesa de Ciències (CAS). Origin Quantum desenvolupa sistemes quàntics de primer nivell des del 1998, acumulant una experiència de què Europa encara no disposa.
El que ha aconseguit Quantum Labs és una arquitectura intel·ligent: incorporar la tecnologia quàntica més avançada del món mantenint el control total de la propietat intel·lectual, la governança i la cadena de valor en territori europeu. Els 431 qubits de Màlaga no seran una simple filial d’Origin Quantum, sinó l’eix sobre el qual Espanya construirà la seva pròpia capacitat d’innovació, recerca i producció industrial.
Els 431 qubits que processaran informació quàntica requereixen condicions extraordinàries. Els xips superconductors s’han de mantenir a una temperatura d’1,263 graus Kelvin, és a dir, poc més d’un grau per sobre del zero absolut. Per aconseguir-ho calen sistemes de refrigeració per dilució d’heli-3, una tecnologia altament especialitzada en què només uns pocs fabricants del món disposen d’experiència demostrada.
A més, cada qubit ha d’estar connectat a sistemes avançats de control clàssic, necessaris per generar els polsos de microones precisos que manipulen l’estat quàntic, així com per mesurar de manera constant la fidelitat i l’estabilitat dels qubits.
Això requereix una enginyeria de circuits d’una precisió extraordinària, materials especialitzats i arquitectures de maquinari que integrin el millor de l’electrònica clàssica amb la mecànica quàntica.
El pla industrial 2026-2028 de Quantum Labs preveu no només l’operació de l’ordinador de 431 qubits, sinó també la posada en marxa de línies de producció per fabricar xips quàntics d’arquitectura superconductora adaptats a les necessitats del programari quàntic europeu; sistemes de refrigeració per dilució, una tecnologia crítica que molt poques institucions al món poden produir; i electrònica de control i mesura dels qubits, integrant disseny europeu amb la millor enginyeria disponible.
Això significa que Espanya no serà només consumidora de tecnologia quàntica, sinó també productora i innovadora, i que Màlaga acollirà una part de la sobirania digital d’Europa. El Govern i els accionistes de Quantum Labs han compromès una inversió inicial de 50 milions d’euros el 2027 per a la construcció i l’operació de la plataforma de maquinari quàntic.
Paral·lelament, es destinaran 100 milions d’euros addicionals a la contractació i formació de talent especialitzat per desenvolupar aplicacions pràctiques que arribin al mercat els anys 2028 o 2029. El projecte preveu incorporar més de 100 enginyers d’alta qualificació durant els pròxims cinc anys.
Hi treballaran enginyers especialitzats en física fonamental, capaços d’entendre els principis més profunds de la mecànica quàntica; enginyers en matemàtiques avançades, especialitzats en algoritmes quàntics; enginyers de circuits integrats per dissenyar l’electrònica de control; especialistes en materials superconductors; i experts en biotecnologia computacional, ja que una de les aplicacions més revolucionàries de la computació quàntica serà el descobriment de nous fàrmacs. També s’hi incorporaran matemàtics financers, atès que el sector dels serveis financers és un dels primers a adoptar la computació quàntica per optimitzar carteres, analitzar riscos i detectar fraus.
Al voltant de la instal·lació de l’ordinador quàntic a Màlaga s’espera que sorgeixi tota una cadena de subministrament especialitzada en tecnologies avançades: empreses d’enginyeria electrònica, fabricants de components superconductors, proveïdors de sistemes de refrigeració i empreses de programari centrades en algoritmes quàntics. La Universitat de Màlaga es convertirà en un pol natural d’atracció de spin-offs i start-ups quàntiques. Això suposarà la creació de llocs de treball qualificats i permetrà que Espanya deixi de ser únicament consumidora de tecnologia quàntica per convertir-se també en proveïdora.