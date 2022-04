Quant cobra un conductor de bus: radiografia per províncies i ciutats￼

Entre 18.100 euros i 40.800 euros. Aquest és l’ampli ventall entre el que oscil·la el salari d’un conductor d’autobús a Catalunya. Segons les dades públiques disponibles, el sou brut base anual dels conductors de bus a la província de Barcelona sense comptar l’antiguitat seria d’uns 24.000 euros; a la de Tarragona, pujaria una mica més de 23.100; a la de Girona, excediria els 22.600; i a la província de Lleida, se situaria en una mica més dels 18.100 euros.

Els xofers de bus a la ciutat de Lleida, no obstant, tenen un salari base que supera el de les quatre capitals catalanes, de més de 27.800 euros; com també passa a la ciutat de Barcelona, on és de 29.000 euros. Les xifres contrasten fortament amb el salari que, de mitjana, es calcula que percep la plantilla de conductors d’Autobusos de Lleida a la capital del Segrià, que ascendeix fins als 40.800 euros anuals, en termes comparatius amb la resta de convenis del sector i tenint en compte les hores de feina.

Justament, si atenem a les hores de feina, els conductors de la província de Lleida són els que en fan més, amb 1.778 anuals, seguits dels de la de Tarragona, amb 1.776, i els de les de Girona i Barcelona, amb 1.770 hores. Els xofers de la capital del Segrià, mentrestant, són els que en treballen menys hores, un total de 1.565 anuals. Són un centenar menys les que fan els conductors d’autobús de la capital catalana, que arriben a les 1.666 anuals, i també menys que les que treballen els conductors d’autobús en altres territoris d’Espanya com Madrid (1.599), Màlaga (1.674) o València (1.758).

El dels conductors d’autobusos és un sector fortament mobilitzat. Els xofers de Barcelona van amenaçar amb fer vaga durant la celebració del Mobile World Congress al febrer, tot i que finalment es va desconvocar. Aquest mes d’abril ha estat intens, a Tarragona es van desconvocar les aturades previstes entre el 19 i el 21 d’abril i també n’hi ha hagut a Lleida.

Gran impacte de la crisi de la Covid-19

Les empreses de transport s’han vist fortament afectades per la crisi de la Covid-19. Només cal fer un repàs a les quatre capitals catalanes. A Barcelona ciutat, es calcula que els autobusos van perdre la meitat dels viatgers el 2020, com també va passar a la de Lleida i a la de Girona, on la pèrdua de viatgers gairebé arribava al 51%. També hi va haver davallada a Tarragona, on només durant els mesos de confinament va haver-hi una davallada de dos milions de viatgers.

Malgrat el pas del temps i el retorn a la normalitat, les xifres encara no han remuntat als números d’abans del coronavirus. A Barcelona, els busos registraven aquest febrer un 25,8% menys de viatgers, mentre que la ciutat de Lleida van tenir un 33,5% menys de passatgers que el 2019. És la tendència, ja que les ciutats de Tarragona i Girona tampoc han recuperat les xifres d’usuaris d’abans de la pandèmia.

La reducció dels diferents indicadors de negoci és un veritable maldecap per a les empreses de transport, algunes de les quals poden veure compromesa la seva viabilitat futura. El preu del combustible és un afegit. El context actual, amb la guerra d’Ucraïna, junt amb el preu de l’energia, s’ha encarit el dels carburants. I, malgrat que en les darreres setmanes ha anat una mica a la baixa, degut en part a les mesures governamentals implantades, els experts alerten que es tracta d’un mercat molt volàtil que podria tornar a variar.