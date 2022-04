Qatar no pagarà el 100% de les sancions que reclama World Padel Tour

Qatar Sports Investment (QSI) no pagarà el 100% de les sancions que reclama World Padel Tour (WPT) als jugadors professionals de pàdel per incompliment del marc contractual, en el cas que la justícia dictamini a favor del principal circuit internacional de pàdel.

Així, els jugadors hauran de fer front a una part de les sancions per infringir el seu contracte amb World Padel Tour.

“No ho paga tot, ni molt menys. QSI ens avala, però no pel total. L’altra part es treu d’un bo comú dels jugadors que s’anirà pagant a poc a poc”, va afirmar el palista Álvaro ‘Chiqui’ Cepero (Cadis, 1991), a preguntes de Servimedia sobre l’actual context del pàdel professional.

Unes declaracions que afegeixen més pressió, si cap, sobre els jugadors, que aconsellats per la Federació Internacional de Pàdel, FIP, amb Luigi Carraro i el seu nou soci Nasser Al-Khelaïfi (QSI) al capdavant, han començat una guerra en el pàdel professional que té l’aire de ser llarga i d’acabar resolent-se en els jutjats.

“Sempre hi ha temps per a, entre tots, treure una cosa bonica avanci però crec que no passarà de moment”, va afirmar el gadità, que es va pronunciar així sobre si veu possibilitat d’acord entre les parts. Cepero, que té contracte en vigor amb WPT, considera que la norma de no poder jugar set dies abans o després en un torneig aliè a WPT és “abusiva”, però “entén” que WPT estigui lluitant “pel seu” i va remarcar que els jugadors tenen contracte fins a 2024 i aquest contracte “cal complir-lo”.

Nou circuit

Les imatges del torneig de la Federació Internacional de Pàdel i QSI celebrat a Doha a principis d’abril van posar de manifest la notable falta d’afició local amb graderies pràcticament buides durant tot el torneig, alguna cosa que contrasta amb la nova dimensió que, segons afirmen des de la FIP, se li vol donar al pàdel amb la creació d’aquest circuit alternatiu a fi d’impulsar l’esport a nivell global.

Preguntat referent a això, el palista de Cadis ha confirmat que va sentir “poca calor al voltant” de la pista a Doha, malgrat jugar contra una de les parelles destacades del circuit, la formada per ‘Bela’-Coello, i l’atribueix al fet que es tracta d’un país “amb escassetat de pàdel” alhora que va afegir que a Doha serà “molt difícil” veure les graderies plenes com en el tennis “a curt termini”.

Lesions

L’estratègia de confrontació emprada pels jugadors no sols està impactant a tothom del pàdel, amb la ruptura unilateral dels compromisos aconseguits de mutu acord entre les parts, sinó que també podria posar en perill la salut dels propis esportistes que, davant un calendari més atapeït i poblat amb la disputa de diversos tornejos, podrien acumular major cansament i lesions.

“Ja s’està notant”, va afirmar Cepero qui va subratllar que “són molts tornejos i moltes proves”. “Ja amb el primer torneig es va notar el cansament del que és el viatge i l’aspecte esportiu. Imaginem que a meitat d’any serà dur perquè en la setmana de descans haurem de jugar un altre circuit. Cal estar mentalitzat i preparar-se tan bé com sigui possible”, va concloure.