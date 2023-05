PwC serà el nou auditor de Merlin per 2024, 2025 i 2026￼

La Junta ordinària d’Accionistes de Merlin Properties del passat dijous va aprovar el nomenament de PwC Espanya com a nou auditor de comptes del grup per als pròxims exercicis 2024, 2025 i 2026. Segons va informar PwC, Merlin es dedica a l’adquisició i gestió d’actius immobiliaris en els mercats d’oficines, logística, centres comercials i ‘data centers’.

A més dels comptes, PwC igualment verificarà l’estat d’informació no financera de Merlin Properties (amb criteris mediambientals, socials i de governança), seguint la tendència internacional cap a un únic auditor de la informació financera i no financera. Aquesta fórmula de treball s’ha aplicat en altres companyies de l’Ibex-35 com Telefónica, Sacyr, Santander, CaixaBank, Bankinter i Repsol.

PwC compte a Madrid amb un equip amb més de 150 auditors dedicats al sector immobiliari, així com altres 100 experts immobiliaris legals, fiscals, consultors i de transaccions. En el conjunt d’Espanya, la signatura compta amb més de 300 professionals especialitzats en el sector immobiliari.

PwC és la primera signatura d’auditoria del món per facturació, i a Espanya és líder d’auditoria de l’Ibex-35 i del sector immobiliari, així com en el segment de les societats d’inversió immobiliària (socimi).