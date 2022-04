PwC: “La millor manera de contribuir és promoure l’activitat empresarial”

El president de PwC, Gonzalo Sánchez, ha destacat que “les companyies espanyoles tenim el compromís de contribuir amb la societat, tant al nostre país com en l’exterior, i no hi ha millor manera de fer-lo que promovent l’activitat empresarial, la creació d’ocupació i la formació”.

L’empresa espanyola aposta per l’acció social en l’exterior, entesa com les activitats voluntàries en les quals l’empresa s’involucra, posant a disposició els seus recursos humans, tècnics i financers per a ajudar als col·lectius més desfavorits de la societat. Així ho assenyala l’Informe Acció social de les empreses espanyoles en l’exterior, elaborat per la Fundació PwC i la Fundació CEOE, i presentat en un acte que va comptar amb la participació de Gonzalo Sánchez, president de PwC España, i Antonio Garamendi, president de CEOE.

El document analitza 178 projectes i iniciatives a càrrec de 64 empreses, amb una contribució anual per sobre dels 250 milions d’euros, beneficiant a més de 38 milions de persones, i involucrant a més de 47.000 voluntaris.

En la seva intervenció, Gonzalo Sánchez va elogiar el compromís dels joves i de les empreses. “Comptem, per a això, amb empreses preparades, disposades a créixer i plenament compromeses, i amb una generació de joves que entenen i s’impliquen en les principals preocupacions de la nostra societat més que cap de les quals els ha precedit”, va dir.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es van definir al setembre de 2015 pels Estats membres de les Nacions Unides com a principis per a reduir la pobresa, protegir el planeta i garantir la pau i prosperitat. No obstant això, la seva evolució no ha seguit la senda establerta de quan es van definir i, després de l’impacte de la pandèmia, la necessitat d’inversió anual per a complir els ODS ha crescut a nivell global fins als 6,4 bilions de dòlars (7,4% del PIB global); amb un dèficit anual estimat de 3,7 trilions anuals, un 30% superior a les xifres pre-COVID-19.

L’acció social permet abordar aquells ODS que són menys impactats per l’activitat econòmica directa de l’empresa privada entre els quals destaquen: Fam zero; Salut i benestar; Educació de qualitat; Igualtat de gènere; o Aigua neta i sanejament.

L’informe identifica la seva contribució a projectes desenvolupats per ONGs i agents del tercer sector, a més de multitud de projectes desenvolupats de manera directa per l’empresa (o de diverses empreses en aliança) i que sovint tenen relació amb la seva activitat principal.

L’acció social de les empreses espanyoles en l’exterior té un abast global. No obstant això, l’empresa espanyola tendeix a concentrar la seva acció social en determinades geografies: un 51% dels projectes analitzats són presents a Amèrica Llatina, que és la regió més coberta, seguida d’Àfrica subsahariana, que concentra un 23% dels projectes.

L’estudi presenta diferents estratègies per part de les empreses espanyoles a l’hora de desenvolupar la seva acció social en l’exterior, pel que fa al seu nivell d’involucració en les iniciatives (el 55% dels 178 projectes i iniciatives objecte d’estudi són a través d’intermediaris i el 34% són iniciativa directa de l’empresa); i a la temàtica de l’acció social i el seu alineament (o no) amb les capacitats diferencials de l’empresa (el 66% són independents de l’activitat principal de les empreses que les promouen; un 24% involucren al negoci principal; i un altre 10% es palanquegen en activitats intermèdies de la cadena de valor, però per a fins aliens a l’activitat principal).