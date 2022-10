PwC, Metyis, EY, McKinsey i Boston CG lideren la consultoria de sostenibili

PwC, Metyis, EY, McKinsey i Boston Consulting Group lideren la consultoria sobre sostenibilitat a Espanya, segons el rànquing que ha elaborat l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada. Assenyala l’Institut Coordenades que “la relació entre sostenibilitat i rendibilitat de negoci s’ha estret en els últims anys i actualment, cap empresa pot pensar en un futur que no inclogui la sostenibilitat com un pilar dins de la seva estratègia de gestió”.

Afegeix que la sostenibilitat ha evolucionat des de l’any 2000 quan es va implantar la ISR (Inversió Socialment Responsable), a la ESG, que configura un compromís social, ambiental i de bon govern, orientat al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU l’any 2015.

Segons dades de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, el 71% de les empreses de l’Ibex-35 avalua als seus proveïdors sota criteris ambientals i el 66% ho fa segons criteris socials. A més, cada vegada més fons d’inversió inclouen criteris de sostenibilitat en les seves anàlisis per a decidir si invertir en una determinada empresa o sector.

Aquesta tendència es reflecteix també en la normativa d’òrgans internacionals i governs de tota índole. A Espanya, per exemple, el Pla de Contractació Pública Ecològica de l’Administració General de l’Estat, els seus organismes autònoms i les entitats gestores de la Seguretat Social (2018-2025) té com a objectiu promoure l’adquisició de béns, obres i serveis amb el menor impacte mediambiental per part de l’Administració de l’Estat i impulsar l’Estratègia Espanyola d’Economia circular i el creixement intel·ligent.

“És a dir, si una empresa vol aconseguir un contracte amb l’administració pública, ha de tenir en compte l‘impacte que la seva proposta tingui en el medi ambient per a minimitzar-lo al màxim”, indica l’Institut Coordenades.

Al costat d’aquests nous criteris de sostenibilitat inclosos per part del sector públic i privat per a decidir sobre les seves inversions, destaca l’entitat la important oportunitat per a generar negoci i desenvolupament econòmic i social que suposa la sostenibilitat.

Segons l’informe ‘Better Business, Better World’, elaborat per la Comissió de Comerç i Desenvolupament Sostenible de l’ONU, els models de negoci derivats de l’Agenda 2030 podrien generar al voltant de 12 bilions de dòlars i crear més de 300 milions d’ocupacions per a 2030.

“Sens dubte, la sostenibilitat és un repte i una oportunitat a la qual totes les empreses han de prestar especial atenció”, diu l’Institut Coordenades que ha elaborat un llistat de les consultores que considera que lideren el sector en matèria de sostenibilitat.

PwC

Signatura de consultoria, reconeguda com una de les Big Four, que ofereix serveis d’auditoria, consultoria i assessorament legal i fiscal a les principals companyies, institucions i governs.

L’Institut Coordenades assenyala que compta amb serveis de consultoria integrats en matèria de ESG , que recolza sobre les seves capacitats internacionals. Entre ells, estan solucions i serveis digitals de ESG paquetizados.

METYIS

Aquesta consultora de nou encuny, “nascuda en ple segle XXI”, destaca, segons l’Institut Coordenades, per tenir un model de negoci que barreja la consultoria estratègica, la implantació de projectes i l’ús de les noves tecnologies i l’anàlisi avançada de dades per a la presa de decisions.

“Metyis compta amb una àmplia experiència i posicionament en la consultoria en sostenibilitat amb projectes end to end en importants energètiques, entre els quals destaca les seves anàlisis d’impacte de projectes i la seva assessoria per a la certificació B-Corp”, afegeix.

EY

També inclosa en el grup de les Big Four, “EY és més reconeguda pels seus serveis d’auditoria, fiscalitat i capital humà. La signatura compta amb equips multidisciplinaris per a ajudar les empreses a entendre els riscos de sostenibilitat, salut i seguretat, reconeixent al mateix temps les oportunitats que s’amaguen darrere d’aquests temes”.

Mckinsey&Company

D’aquesta consultor exposa que va ser fundada en 1976 i compta amb la confiança d’empreses, governs i institucions mundials. “En matèria de sostenibilitat ofereix solucions integrades que inclou estratègies ‘net-zero’ i ESG, i solucions per a aconseguir institucions financeres i serveis d’inversió sostenibles. També ha creat la Plataforma McKinsey per a les Tecnologies del Clima”.

Boston Consulting Group

Detaca l’Institut Coordenades que aquesta signatura global ofereix un enfocament personalitzat per a cada client, “assegurant resultats a llarg termini, avantatges sostenibles i creixement organitzatiu. Per a secundar encara més als seus clients, el grup va crear el BCG Center for Climate & Sustainability, que reuneix més de 550 experts en una àmplia gamma de temes, com l’economia circular i el finançament de la transició”.

Per a Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l’Institut Coordenades, “la sostenibilitat s’ha convertit en un element estratègic tant en les empreses com en el sector públic. Adaptar els nostres models de negoci a la nova sostenibilitat és una responsabilitat ineludible per a qualsevol organització; i conèixer com podem aprofitar les oportunitats que ens brinda la ESG per a continuar impulsant el desenvolupament econòmic i social és crucial per a afrontar el futur immediat.”