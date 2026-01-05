PwC ha tornat a liderar en 2025, per catorzè any consecutiu, el mercat d’assessorament financer en fusions i adquisicions a Espanya (M&A) per nombre d’operacions, segons acrediten els principals rànquings anuals elaborats per LSEG (abans Refinitiv), Mergermarket, Dealogic i Bloomberg.
Segons LSEG, PwC ha assessorat un total de 134 operacions, situant-se per davant de EY (76), Deloitte (65), Alantra (29), KPMG (27), Baker Tilly (22), Santander Corporate & Investment Banking (21), Rothschild (20), BDO (20), JP Morgan (18) i Norgestion (18). En el rànquing per valor, PwC es manté entre els sis primers assessors amb un valor conjunt de 12.679 milions d’euros, segons es va fer ressò la mateixa PwC en una nota de premsa.
El rànquing de Mergermarket també confirma el lideratge de PwC, que ha assessorat un total de 117 operacions, seguit per les 66 de EY, les 57 de Deloitte, les 39 de Alantra, les 29 de KPMG, les 24 de JP Morgan i BDO, les 23 de Santander Corporate & Investment Banking, les 20 de BNP Paribas i les 18 de Goldman Sachs.
El rànquing de Dealogic també recull a PwC com l’assessor financer més actiu del mercat de transaccions, que ha assessorat un total de 80 operacions, per les 38 de EY, les 24 de Deloitte, les 23 de JP Morgan, les 22 de Santander Corporate & Investment Banking, les 18 de Alantra i les 17 de BNP Paribas i KPMG.
El rànquing de Bloomberg situa a PwC com a líder amb 108 operacions, seguit de EY (40), BNP Paribas (19), JP Morgan (17), Alantra (17), Santander Corporate & Investment Banking (16) i Goldman Sachs (15).
El 2025, el mercat transaccional espanyol va registrar 1.885 operacions per un valor conjunt de 74.648 milions d’euros, segons LSEG. En comparació amb 2024, el nombre d’acords va descendir un 6%, mentre que el valor total va augmentar un 42%, reflectint el pes d’operacions de major grandària especialment en el segon semestre. Aquesta evolució reflecteix un any marcat per la selectivitat dels inversors i la recuperació en la segona meitat de l’any, amb operacions de major grandària que van impulsar el valor total després d’un primer semestre més feble.
Per al soci responsable de Deals en PwC España, Carlos Fernández Landa, el 2025 reflecteix que “la volatilitat ja no és una cosa puntual, sinó part del mercat de transaccions a Espanya i es confirma que estem davant un mercat de M&A més selectiu”. “Factors com la inestabilitat geopolítica, el repte demogràfic i la disrupció tecnològica han fet que els inversors es tornin més selectius i sofisticats”, va explicar.
“Els sectors com a defensa, infraestructures, sanitat i transició energètica lideren l’atracció de capital, mentre la digitalització i la intel·ligència artificial estan redefinint l’agenda estratègica de les transaccions”, segons el soci responsable de PwC. A més, va apuntar que la normalització gradual de tipus, l’estabilització d’expectatives de preus i la major visibilitat sobre resultats “han desbloquejat alguns processos que estaven en pausa”.
Respecte a l’activitat de PwC, veuen que “el mercat recupera una certa confiança mantenint cautela pel context macro i la possibilitat de nous girs geopolítics”.
Algunes operacions rellevants assessorades des de PwC són Grenergy en la venda dels seus dos majors portfolios de projectes de renovables a CVC-DIF i ContourGlobal (KKR); Iberdrola en la desinversió del seu negoci a Hongria a Premier Energy i en la venda de les seves plantes de gas per a tractament de purins a Edison Next; Antolín en la venda del seu negoci a l’Índia i part del seu negoci d’il·luminació a Alemanya i el Regne Unit, o Trilantic en la venda d’una participació del 29,9% de Talgo.
Previsions per al 2026
De cara a 2026, l’activitat de M&A es perfila com a palanca essencial per a accelerar el creixement i la transformació empresarial, segons PwC. S’espera un increment d’operacions en sectors estratègics com a defensa i indústria dual, transició energètica, tecnologia i dades, salut, juntament amb una major activitat del mercat de mitjana capitalització, on les estructures més creatives i els processos de consolidació seran habituals. La pressió per girar carteres, la liquiditat disponible i la millora de les condicions financeres actuaran com a catalitzadors importants.
A més, la transformació tecnològica i la digitalització continuaran sent motors clau, amb la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’analítica avançada en el centre de les decisions corporatives. A això se sumen les exigències en sostenibilitat, que es consolida com a criteri crític en la valoració i estructuració d’operacions.