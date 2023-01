PwC lidera l’assessorament en transaccions a Espanya el 2022

PwC ha tornat a liderar el 2022, per onzè any consecutiu, el mercat d’assessorament financer a Fusions i Adquisicions a Espanya (M&A) per nombre d’operacions, segons acrediten els principals rànquings anuals elaborats per Refinitiv, Dealogic, Bloomberg i TTR.

Segons Refinitiv, PwC ha assessorat un total de 130 operacions i s’ha situat davant de KPMG (55), Deloitte (41), BDO (36) EY (33), Rothschild (27), You Are Capital (26), Santander Corporate & Investment Banking (20) i Arcano (20). Al rànquing per valor, PwC es troba entre els deu primers assessors amb un valor conjunt de 8.208 milions de dòlars.

El rànquing de Dealogic també recull el lideratge de PwC, que ha assessorat un total de 95 operacions, per les 74 de Deloitte, les 35 d’EY, les 25 de KPMG, les 21 de Santander Corporate & Investment Banking i les 20 d’Arcano i Rothschild, respectivament.

Addicionalment, tant Bloomberg com TTR també recullen als seus rànquings anuals PwC com l’assessor financer més actiu del mercat de transaccions a Espanya l’any que s’acaba de tancar, amb 109 i 120 operacions assessorades, respectivament.

El 2022, PwC no només ha liderat el mercat d’assessorament en transaccions a Espanya, sinó que també ha fet el mateix al món i a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, segons les dades recollides per aquests rànquings.

D’aquesta manera, PwC diu que és “líder indiscutible” del mercat de M&A global amb 814 operacions a Refinitiv (enfront de les 586 de KPMG) i un valor conjunt de 47.365 milions de dòlars. També lidera el mercat de M&A d’Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica, amb 515 operacions. A Bloomberg, PwC lidera el rànquing mundial amb 731 operacions i Europa, Orient Mitjà i Àfrica amb 510.

El 2022, el mercat de transaccions a Espanya va assolir els 70.543 milions de dòlars en les 1.767 operacions anunciades que es van dur a terme, un 10% més de les realitzades el 2021, segons Refinitiv. Tot i això, en valor el mercat de fusions i adquisicions a Espanya ha registrat un descens del 29% a causa d’un menor nombre de megadeals respecte a l’any anterior.

Per a Malcolm Lloyd, soci responsable de Deals a PwC al món i també per a Espanya, Europa, Orient Mitjà i Àfrica, “2022 no ha estat un any fàcil per l’entorn macroeconòmic que ens envolta. Tot i això, el mercat ha sabut adaptar-se al nou escenari i hem vist com l’activitat de M&A, malgrat el descens registrat respecte a un excepcional 2021, ha superat els nivells previs a la pandèmia del 2019, que ja va ser per un bon any, superant el nombre d’operacions i el valor aconseguit llavors”, va dir.

A parer seu, això “és una bona notícia i ens fa ser optimistes de cara als propers mesos. Perquè l’activitat de M&A juga cada cop un paper més rellevant en les estratègies dels CEOs, en un context d’una pressió més gran per créixer, transformar-se i, en definitiva, crear valor”. “Davant d’un escenari de més pressió sobre l’assignació de capital, veiem oportunitats per a la desinversió d’àrees de negoci (carve-outs) per part de grups corporatius o industrials per generar recursos per reforçar les àrees centrals de negoci incloent adquisicions”.

Lloyd ha assegurat que la firma percep “major activitat en el segment d’operacions públic a privat aprofitant les menors valoracions de les companyies cotitzades”. “I no hem d’oblidar la liquiditat disponible per part dels fons de capital privat, encara en nivells rècord. A més, a Espanya tenim un segment mitjà del mercat amb companyies molt atractives amb potencial de creixement i amb equips directius molt qualificats. I continuarem veient una gran activitat en el desenvolupament de build ups /add ons com a vies de creixement i creació de valor dels dossiers dels fons de capital privat”, va afegir.

Finalment, va preveure “una activitat de M&A més gran en companyies amb una situació d’endeutament insostenible: venda de negocis o d’unitats productives, reestructuració del balanç i entrada de nous fons de capital i de deute” i va celebrar que PwC ha tingut “l’oportunitat de participar en les operacions més rellevants i innovadores del mercat, engrandint el nostre posicionament com a millor equip de Deals”.