PwC homenatgen els seus 5.000 professionals en un any històric￼

PwC ha celebrat la seva trobada anual en l’Estadi Metropolità de Madrid i ha comptat per primera vegada amb tots els professionals de la signatura a Espanya, procedents de les 19 oficines del territori nacional.

L’esdeveniment, celebrat ahir i que va ser un homenatge a tota la plantilla després de dos anys en què s’han hagut de posposar diverses reunions d’equip, va comptar amb la presència d’Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, i amb més de 150 convidats entre presidents, CEOs i directius d’empreses.

Durant l’acte Bob Moritz, president global de PwC, i Gonzalo Sánchez, president de PwC España, van explicar el “excel·lent moment” que viu la signatura, just quan es compleix un any del llançament de la nova estratègia ‘The New Equation ’, sustentada en les dues principals propostes de valor de PwC: els serveis de generació de confiança en el mercat i en la societat, i la consecució de resultats sostenibles per a les empreses.

Tots dos van agrair “l’enorme esforç i compromís” de tots els professionals durant l’exercici fiscal que s’acaba de tancar.