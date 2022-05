PwC ha assessorat SEAT per accedir al primer Perte d’Espanya

PwC ha assessorat a SEAT i al Grup Volkswagen per a accedir a l’adjudicació del primer Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte) aprovat a Espanya.

L’assessorament es presta des de l’Oficina de Fons Europeus de PwC, la unitat de negoci llançada per la signatura a l’octubre de 2020 per a ajudar a les empreses i a les administracions públiques a aprofitar les ajudes del Pla Europeu de Recuperació, conegut com Next Generation.

SEAT i el Grup Volkswagen s’han unit en un consorci amb altres 61 empreses per a posar en marxa la iniciativa ‘Future: Fast Forward’, emmarcada dins dels projectes estratègics per a la recuperació i transformació econòmica impulsats pel Govern, per a accelerar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a Espanya a través de la fabricació de vehicles elèctrics.

La labor de PwC s’ha centrat, principalment, en dos aspectes: assessorar a SEAT en el disseny del model de govern del projecte, així com maximitzar les inversions de la companyia a través del palanquejament dels fons europeus.

L’equip que ha treballat per a SEAT està conformat per professionals de molt diferents perfils -experts en el sector públic, en regulació, en estratègia, en Ajudes d’Estat i en Fons Europeus-, entre els quals es troben dos advocats de l’Estat amb àmplia experiència en l’Administració -David Mellado, soci responsable de Legal en PwC Tax and Legal, i José Amérigo, soci responsable de Regulador en PwC Tax and Legal-, Reyes Gómez, directora de la pràctica de Regulador en PwC Tax & Legal, i els socis responsables de Fons Europeus, Isabel Benito, i d’estratègia, Jordi Esteve.

També han participat en aquests treballs Ignacio Marull, soci responsable de PwC a Catalunya, Pablo Bueno, soci de l’àrea de Riscos i Sostenibilitat, i Manolo Martín Espada, soci responsable de Mercats de PwC.

El Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat preveu una inversió total de més de 24.000 milions d’euros en el període 2021-2023, amb una contribució del sector públic de 4.300 milions d’euros i una inversió privada de 19.700 milions d’euros. En matèria d’ocupació, s’estima que el PERTE podria suposar la creació de 140.000 llocs de treball i la seva contribució al PIB se situaria entre l’1% i el 1,7%.

PwC està sent una de les signatures més actives en el disseny d’estratègies per a ajudar tant a les empreses com a les Administracions Públiques a accedir als Fons Europeus. La signatura està centrant els seus esforços a identificar els projectes susceptibles de rebre finançament o subvencions; en l’adaptació dels projectes als requeriments i condicions de la UE; en la preparació i presentació de documentació i en la gestió dels temes legals, reguladors o fiscals relacionats amb els fons, entre altres qüestions.

L’Oficina de Fons Europeus de PwC se suma a l’Oficina Tècnica de Suport per a Projectes Europeus que va posar en marxa PwC de la mà de CEOE al juliol de 2020.