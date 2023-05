PwC España i South Summit signen una aliança per a impulsar empreses

El president de PwC España, Gonzalo Sánchez, i la presidenta i fundadora de South Summit, María Benjumea, van signar un acord d’estratègic entre la signatura de serveis professionals i la plataforma global que connecta ‘startups’, inversors, corporacions i institucions públiques de tot el món.

Sánchez va assegurar que, “davant la incertesa i els desafiaments geopolítics que amenacen el creixement econòmic, és més important que mai guanyar productivitat i competitivitat invertint en innovació i talent. En PwC tenim clar que volem formar part d’aquesta aposta de futur, per la qual cosa hem posat i continuarem posant tot el nostre coneixement i les nostres relacions al servei d’aquest projecte que ens sembla vital”.

El propòsit de l’aliança entre PwC i South Summit és treballar estretament per a promoure la innovació, l’emprenedoria i el progrés econòmic del país. PwC i South Summit tenen la visió compartida d’impulsar el creixement sostenible i crear valor per a la societat, per la qual cosa l’acord servirà per a combinar l’experiència i els recursos de tots dos per a donar suport al desenvolupament de l’ecosistema emprenedor.

Empreses emergents

PwC ha elaborat recentment un informe sobre l’impacte socioeconòmic de South Summit a Madrid i Espanya, que conclou que el valor de l’ecosistema emprenedor espanyol va augmentar el seu valor un 8,6%, fins a aconseguir els 93.000 milions de dòlars en 2022; que Espanya es manté com el quart país europeu amb major nombre d’empreses emergents, només superat pel Regne Unit, França i Alemanya, i que en 2022 l’ecosistema emprenedor al nostre país estava format per 12.041 startups, un 8% més que en 2021.

Així mateix, l’informe destaca que South Summit impacta positivament en l’activitat econòmica i en l’ocupació de Madrid i del país en el seu conjunt. En concret, l’any passat va generar 20 milions d’euros d’activitat econòmica i va reunir 6.160 emprenedors, 1.848 inversors 5.220 directius corporatius.

Les previsions de l’organització apunten al fet que South Summit Madrid 2023 batrà tots els seus rècords d’assistència i generarà una activitat econòmica del voltant de 28 milions d’euros només a la ciutat de Madrid, la qual cosa suposa un creixement del 37% respecte a l’impacte econòmic registrat en l’edició de 2022.