PwC, designat nou auditor d’Elecnor durant el 2023, 2024 i 2025

PwC ha estat proposada pel Consell d’Administració d’Elecnor com a nova auditora de comptes de la societat i del seu grup consolidat per als exercicis 2023, 2024 i 2025, segons el fet rellevant comunicat aquest dilluns per la companyia a la CNMV. PwC substituirà així a KPMG, que ha estat la signatura encarregada de revisar els seus comptes fins avui, per complir-se en 2022 el període màxim permès.

L’acord haurà de ser confirmat per la Junta General d’Accionistes i s’ha produït després d’un procediment en el qual han participat diferents signatures d’auditoria de primer nivell. D’aquesta manera, PwC confirma el seu lideratge com el principal auditor entre les grans companyies cotitzades del país, on revisa, a més, els comptes de Banc de Santander, Telefónica, CaixaBank, Sacyr, Acerinox, Bankinter, Repsol, CIE automotivi, Colonial, Pharma Mar i Viscofan, entre altres.

Elecnor és un grup global i una de les principals companyies espanyoles centrades en el desenvolupament i la construcció de projectes d’infraestructures, energies renovables i noves tecnologies. El Grup Elecnor compte amb més de 20.000 professionals, té presència en més de 50 països i l’any passat va obtenir uns ingressos de 3.122 milions d’euros.

En l’actualitat, la seva activitat s’estructura en dos negocis principals: d’una banda, Serveis i Projectes, amb l’execució de projectes d’enginyeria, construcció i serveis; i, per un altre, el negoci Concessional, que inclou la promoció, finançament, inversió i gestió d’actius de transmissió i generació d’energia, així com d’altres actius estratègics.