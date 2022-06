PwC, designada nova auditora d’Aigües de València pel període 2023-2025

PwC ha estat proposada pel Consell d’Administració de Global Omnium-Aigües de València com a nova auditora independent de comptes de la societat i del seu grup consolidat per als exercicis 2023, 2024 i 2025.

La companyia substituirà així a EY, que ha estat la signatura encarregada de revisar els seus comptes des de 2013, per complir-se en 2022 el període màxim permès. L’elecció s’ha produït després d’un procés en el qual han participat diferents signatures d’auditoria de primer nivell.

D’aquesta manera, PwC va assenyalar que “confirma el seu lideratge com el principal auditor entre les grans companyies espanyoles com a Banc Santander, Telefónica, CaixaBank, Sacyr, Acerinox, Bankinter, Repsol, CIE automotivi, Colonial, Pharma Mar, Viscofan i Elecnor, entre altres”.

Global Omnium -Aigües de València és un grup empresarial amb més de 130 anys d’història dedicat a la gestió de l’aigua. En l’actualitat, el Grup Aigües de València és un conglomerat que agrupa 25 empreses especialitzades, 11 signatures participades i 45 UTEs en diferents àrees relacionades amb la gestió de l’aigua, l’enginyeria i el medi ambient.

La companyia gestiona 371 instal·lacions de tractament d’aigües residuals i 28 plantes de potabilització que presten servei a més de cinc milions de persones distribuïdes en més de 400 ciutats.

Compta amb més de 2.500 professionals i, en 2020, va tenir uns ingressos consolidats de 303.912 milions d’euros. A més d’Espanya, té presència als Estats Units, Llatinoamèrica, Àfrica i Àsia.