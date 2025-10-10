Prosegur Security presenta el seu ‘Llibre blanc de la Seguretat Híbrida’

Prosegur Security ha presentat el ‘Llibre blanc de la Seguretat Híbrida’, un document de referència en el qual analitza com les noves amenaces, cada vegada més intangibles i transversals, exigeixen un canvi profund en la manera d’entendre i gestionar la seguretat.
El text ofereix un marc conceptual i operatiu per a abordar els riscos contemporanis en un entorn d’extrema incertesa i volatilitat. La presentació va tenir lloc durant la II Edició del Fòrum de Seguretat Híbrida, celebrat en la seu de Prosegur, i va comptar amb la participació de Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, i José Gil, director general de Prosegur Security Espanya i Portugal, i va reunir representants d’empreses, institucions i organitzacions líders del sector, entre ells Eduardo Cobas, secretari general de Aproser; Ignacio Cosidó, director del Centre per al Bé Comú Global de la Universitat Francesc de Vitòria; i Javier Calderón, director del Departament d’Empreses i Organitzacions Associades de CEOE, entre altres.
La trobada s’ha consolidat com un espai de diàleg estratègic per a analitzar de manera conjunta els grans desafiaments que estan reconfigurant el panorama de la seguretat en el món i els reptes específics de la indústria.
ANOMENADA A L’ACCIÓ
En la seva intervenció Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, va analitzar les grans tendències globals que estan modulant la seguretat i la inseguretat, entre els quals es troben: la fragmentació geopolítica, el context econòmic, l’apoderament individual, la convergència tecnològica o la successió de fets disruptius, que en els últims anys estan afectant greument la continuïtat dels diferents negocis.
Fernando Abós va subratllar que “la indústria de la seguretat està en un moment estratègic en el qual ha de fer un salt cap endavant i apostar per una major qualitat en línia amb el que societat demandarà a aquest sector. La violència, el crim organitzat, la inestabilitat i la diversificació de riscos no deixen d’augmentar, i només des d’una indústria que aposti per persones, tecnologies i dades, d’una manera decidida i professional, es podrà fer front al que ens trobarem en els pròxims anys. És un desafiament que hem de construir entre tots: empreses de seguretat, clients, institucions i societat”.
Per part seva, Jose María Blanco, director de Prosegur Research, i Mauro Cardelino, director global de desenvolupament i transformació de negoci, van destacar com la convergència entre persones, tecnologies i dades constitueix una dinàmica estructural i de llarg recorregut, present avui en tots els models empresarials. En aquest context, es va subratllar que la Seguretat Híbrida no és un destí, sinó un procés evolutiu, un camí que es construeix dia a dia mitjançant la integració pràctica de persones, tecnologia i dades, com van demostrar diversos exemples compartits durant la trobada.
Finalment, José Gil, director general de Prosegur Security Ibèria, va moderar una taula de debat al costat de representants de Aproser, CEOE i la Universitat Francesc de Vitòria, en la qual es van abordar els principals desafiaments que afronta el sector. Gil va destacar qüestions clau com l’evolució cap a models de seguretat híbrida, la integració de la tecnologia i la intel·ligència artificial la importància d’impulsar la innovació, la col·laboració públic-privada i la formació contínua com a eixos estratègics per a enfortir la resiliència del sector i anticipar les noves amenaces globals.
PERSONES, TECNOLOGIA I DADES
El Llibre blanc de la Seguretat Híbrida destaca tres pilars fonamentals. En primer lloc, les persones estan en el centre, entès com a professionals cada vegada més qualificats que són capaços de prendre decisions ràpides i eficaces en entorns complexos gràcies al suport de noves tecnologies i dades en temps real.
En segon lloc, el concepte de tecnologies empoderadoras, que inclouen la incorporació de solucions avançades com la intel·ligència artificial, l’anàlisi de vídeo i els sistemes predictius, les quals amplifiquen les capacitats humanes. En tercer lloc, l’ús intel·ligent de dades, que implica la captura, classificació, visualització i anàlisi per a produir una intel·ligència accionable que doni suport a la presa de decisions tant operatives com estratègiques.
Aquest model té com a cervell el iSOC (Intelligent Security Operations Center) de Prosegur, una xarxa global formada per 14 centres que integren anàlisi automatitzada de dades, monitoratge en temps real i equips especialitzats encarregats de coordinar operatives crítiques a tot el món.