Prosegur Reserach redefineix les cinc tendències del futur

Prosegur Research ha presentat l’informe ‘Repensant el Món en 2023’ en el qual s’analitzen les tendències globals que definiran la societat i el món del futur. L’estudi reavalua les tendències identificades a començament d’any, per la mateixa companyia, i realitza una profunda revisió, amb l’acceleració tecnològica i els esdeveniments disruptius com a principals protagonistes.

Les cinc claus redefinides per prodestral en l’informe són el “Poder Difús”, en el qual factors com la volatilitat, les rivalitats geopolítiques, o la desinformació creen un entorn en el qual el poder està en constant canvi. La “Economia Stakeholder”, en la qual la pandèmia i els últims conflictes internacionals estan provocant una atomització de col·lectius i una cerca d’autosuficiència que estan redefinint els mercats financers.

En tercer lloc, s’estableix “l’Empoderament individual i col·lectiu”, que està sorgint amb força amb ciutadans que demanden més dels actors polítics i empresarials. La quarta tendència és la “Convergència tecnològica”, amb la transformació de les “big tech”, l’auge de la IA i la ciberdelinqüència com a protagonistes. Finalment, s’analitza la unió entre “Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut”, sent conceptes que es difuminen entre si, amb les persones en el centre d’aquest triangle.

L’estudi, a més, subratlla la necessitat d’abordar aquestes tendències des d’una perspectiva estructural i holística. .”En un moment de volatilitat i canvi constant, és essencial que adaptem les nostres perspectives per a comprendre millor el món que ens envolta”, afirma José María Blanco, director de Prosegur Research.

Per a això, també es ressalten riscos sistèmics que interactuen i generen impactes en el sistema global, entre ells, l’evolució del control sobre elements com la terra, el mar i l’aire; la demografia com una força reconfiguradora del futur o l’erosió de la cohesió social.