Prosegur preveu duplicar el creixement de la gestió automàtica d’efectiu

Prosegur Cash preveu duplicar el ritme de creixement de les vendes aconseguit en els dos últims anys per a Cash Today, un servei pioner de custòdia i gestió d’efectiu en el punt de venda, tant per a grans com per a petits negocis.

Una dels principals avantatges del servei, segons la companyia, es troba en l’abonament immediat de l’efectiu ingressat i validat pel dispositiu en el compte del client.

A més, a través d’una plataforma en línia i aplicació mòbil, l’usuari visualitza en temps real i des de qualsevol ubicació tots els moviments realitzats en el seu dispositiu Cash Today.

Recentment, Prosegur Cash acaba d’incorporar una nova solució Front Office. D’aquesta manera, el consumidor realitza el pagament en efectiu directament en la màquina, rep el canvi de la seva compra de manera exacta i permet al responsable del negoci el comptatge automàtic i quadri diari del seu efectiu.

“Des de Prosegur Cash estem molt enfocats en els nostres projectes de transformació i en el desenvolupament de nous productes. El 2021, l’àrea de Nous Productes va representar més del 20% de la facturació Prosegur Cash gràcies al bon comportament de desenvolupaments com Cash Today. A més, l’alt ritme d’implantació d’aquest servei al nostre país demostra el paper fonamental que juga els diners en efectiu en la societat i la necessitat que tenen els establiments comercials de millorar l’eficiència dels seus processos d’atenció als clients en el moment del cobrament i en la gestió de l’efectiu”, ha afirmat el director general comercial per a Ibèria de Prosegur Cash, Policarpo Ledesma.