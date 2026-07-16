Prosegur i Cinalli Insurance Broker, la corredoria d’assegurances més gran de l’Argentina, han assolit una aliança estratègica per crear Prosegur Insurance Broker, una nova unitat de negoci que complementa la proposta de valor del Grup Prosegur amb la integració d’assegurances corporatives i individuals personalitzades als serveis de seguretat física, electrònica i digital de la companyia.
Segons ha informat Prosegur, l’objectiu és impulsar la integració del sector assegurador dins l’ecosistema global de seguretat de la companyia, ampliant la seva oferta estratègica cap a la protecció financera mitjançant solucions innovadores, digitalitzades i adaptades a cada segment, adreçades tant a clients corporatius com particulars. La iniciativa combina la presència internacional de Prosegur amb el coneixement tècnic i els 35 anys d’experiència de Cinalli Insurance Broker en el disseny, la subscripció i la gestió de programes asseguradors a l’Amèrica Llatina.
Prosegur Insurance Broker ha iniciat les seves operacions a l’Argentina i actualment es troba en procés d’expansió al Brasil, Colòmbia, Xile, Perú, Uruguai i Paraguai, com a part de la seva estratègia global.
“Aquest projecte representa un pas natural en l’evolució de Prosegur. La incorporació de capacitats d’intermediació d’assegurances ens permet acompanyar els nostres clients d’una manera més integral, combinant seguretat, tecnologia i gestió del risc en una única proposta. Estem construint un model que aporta eficiència, transparència i una operativa digital unificada orientada al client”, ha explicat Gloria Macías-Lizaso, CEO d’AVOS Tech (Prosegur).
Per la seva banda, Fernando Cinalli, president de Cinalli Insurance Broker, ha destacat que “aquesta aliança ens permet potenciar la dimensió global del Grup Prosegur per escalar la nostra proposta de valor, combinant el nostre coneixement tècnic del sector assegurador amb una plataforma internacional única en l’àmbit de la seguretat”.
Cobertura transversal
La proposta de valor de la nova unitat es basa en una cobertura transversal que permet protegir des d’actius físics fins a riscos digitals, adaptant-se a cada etapa del negoci. Així mateix, incorpora un alt grau d’especialització sectorial, amb solucions dissenyades específicament per a sectors com el comerç al detall i els centres comercials, la logística i el transport, la banca i els serveis financers, la salut, l’educació, la indústria manufacturera, la tecnologia i les telecomunicacions, i l’agroindústria.
Entre les principals línies de cobertura s’inclouen els riscos laborals, les flotes de vehicles, les assegurances de caució, el transport de mercaderies, la responsabilitat civil, els incendis i el risc operatiu, les assegurances de vida, així com les pòlisses D&O i E&O. Aquestes solucions es complementen amb serveis de consultoria en riscos, programes de prevenció i una gestió integral dels sinistres.
La nova unitat compta amb un equip multidisciplinari especialitzat i es recolza en una sòlida infraestructura tecnològica que permet la digitalització dels productes, la gestió eficient de carteres i la generació d’informes personalitzats per als clients. A més, incorpora models de tarifació flexibles i una oferta segmentada que abasta des de grans corporacions fins a canals intermediaris, insurtechs i solucions d’afinitat.