Prosegur ha obtingut un sòlid acompliment financer en aconseguir un resultat net, de gener a setembre, de 96 milions d’euros, la qual cosa suposa un 47,2% més en relació amb els primers nou mesos de l’exercici anterior. Per part seva, la facturació en aquest període ha crescut un 2,5%, en comparació amb 2024, fins a aconseguir unes vendes totals de 3.672 milions d’euros.
Segons va informar la companyia aquest divendres, la millora del resultat net es deu a l’increment de la rendibilitat (Ebita augmenta un 9% YoY i aconsegueix els 258 milions d’euros) i a la gestió eficient dels resultats financers i els impostos.
En el desglossament de les vendes per regió, Amèrica Llatina ha aconseguit en aquest període una facturació de 1.719 milions d’euros, un 2,1% menys respecte al mateix període de l’any anterior, a causa de l’impacte albira dels mercats llatinoamericans. Europa, per part seva, ha registrat un creixement del 4,9%, aconseguint els 1.503 milions d’euros, mentre que, en la resta de les geografies (RoW), les vendes han sumat 450 milions d’euros, experimentant un creixement del 13,8%.
El deute financer net va aconseguir els 1.292 milions d’euros i el nivell de palanquejament es manté en una ràtio de deute financer net sobre EBITDA de 2,3 vegades, malgrat l’estacionalitat. El flux de caixa operatiu ascendeix a 147 milions d’euros, aïllant un efecte per lliscament de cobraments (+14€M) monetitzats la primera setmana d’octubre i un pla d’eficiències extraordinari (12M€) del negoci de Cash, que es convertirà en millora de marge en el futur.
LÍNIES DE NEGOCI
Prosegur Security ha destacat en aquest període pel seu complet acompliment financer, reportant vendes per un total de 1.935 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 5,6% respecte al mateix període de l’any anterior i amb un creixement orgànic del 13,1% (YoY).
Quant a la rendibilitat, continua la tendència d’augment amb un increment del 17,5% (YoY) i una millora de marges impulsada pel creixement amb bon marge brut.
Prosegur Cash ha reportat unes vendes de 1.488 milions d’euros en els nou primers mesos de l’any, un 2,3% menys que en el mateix període de l’exercici anterior, a causa de l’impacte albira dels mercats llatinoamericans. Per part seva, el creixement orgànic augmenta un 6,9% liderat per la regió de APAC. Quant a la rendibilitat, el marge EBITA es manté estable en un 11,8% (YoY), aïllant el pla d’eficiències extraordinari que té l’objectiu de buscar millores operatives i eficiències futures.
Les iniciatives de Cash Today i Forex han impulsat un creixement destacat en els Productes de Transformació, aconseguint unes vendes de 522 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 6,8% respecte al mateix període de l’any anterior, amb una penetració del 35,1% sobre les vendes totals.
L’activitat d’alarmes de Prosegur ha experimentat un sòlid creixement en la seva base de clients. La companyia ha superat la fita del milió de clients (436.000 pertanyen a Prosegur Alarms i 600.000 a Movistar Prosegur Alarmes), la qual cosa representa un augment del 10,4% respecte als nueves primers mesos de l’exercici anterior.
Així mateix, s’han observat en tots dos negocis importants millores en les quotes recurrents mensuals (ARPU), amb un creixement del 8,1%, en el de Prosegur Alarms, i un 2% en el cas de Movistar Prosegur Alarmes (MPA).
Respecte a la caixa recurrent, el negoci experimenta una millora del 21% (YoY); aconseguint 81 milions d’euros a reinvertir en creixement.
ALTRES DADES
Durant aquest període, Prosegur Cash ha finalitzat l’emissió de bons per un total de 300 milions d’euros. La formalització d’aquesta emissió forma part del procés de finançament corporatiu posat en marxa amb l’objectiu de garantir la continuïtat i el desenvolupament de les diferents línies de negoci del grup i com a complement als canals de finançament tradicionals que la societat ha vingut utilitzant en els últims anys, amb la finalitat de continuar diversificant les seves fonts de finançament.
Prosegur ha estat reconeguda per segon any consecutiu en el rànquing World’s Best Companies 2025 de la revista ‘TIME’, que la situa entre les 1.000 millors empreses del món. D’altra banda, també ha estat inclosa en el top 50 com una de les 100 millors empreses per a treballar a Espanya, segons el rànquing elaborat per’ Actualitat Econòmica’, pertanyent al grup Unitat Editorial.