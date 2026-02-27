Prosegur eleva el benefici net consolidat el 2025 fins als 119 milions d’euros

Prosegur ha presentat avui els resultats corresponents a l’exercici 2025. El Grup ha obtingut un benefici net consolidat de 119 milions d’euros durant 2025, un 52,8% més respecte al mateix període de l’any anterior.
La companyia ha reportat unes vendes totals de 4.930 milions d’euros, amb un creixement orgànic del 10%, parcialment neutralitzat per l’impacte albira, resultant en un augment de les vendes del 0,5%.
Per regions, Europa ha obtingut en vendes un creixement en euros pròxim al 5% amb un total de 2.012 milions d’euros. A Llatinoamèrica les vendes van descendir un 5% però van superar els 2.310 milions d’euros, mentre que en la resta del món la dada de creixement ha estat del 10,1%, registrant 607 milions d’euros en vendes.
En termes de rendibilitat, la companyia ha experimentat en 2025 un augment del Ebita del 8,9% (YoY), situant-se en 357 milions d’euros i amb una millora en el seu marge del 7,2%. S’aconsegueix els 301 milions d’euros de flux de caixa operativa, veient-se el deute net reduït. La companyia ha proposat un dividend de 90 milions d’euros, reflectint la fortalesa de la generació de caixa i el compromís de la remuneració sostenible dels seus accionistes.
En l’àmbit d’altres assumptes no financers, Prosegur va culminar en 2025, en col·laboració amb Telefónica, la implantació de GenIA, el seu agent virtual per a la gestió integral del lloc de treball (Smart Workplace All in One), en tots els seus centres d’Europa i Llatinoamèrica.
Així mateix, la companyia ha estat reconeguda en destacats rànquings internacionals. Entre ells, figura l’elaborat per la revista estatunidenca Newsweek i el portal Statista, que la situa entre les “Empreses més De confiança del Món en 2025”. D’altra banda, Prosegur ha estat reconeguda per segon any consecutiu per la prestigiosa revista estatunidenca TIME en el seu rànquing ‘World’s Best Companies 2025’, que la posiciona entre les 1.000 millors companyies del món.
LÍNIES DE NEGOCI
Prosegur Security ha aconseguit en 2025 la xifra rècord de 2.604 milions d’euros de facturació, reportat un creixement en vendes del 4% (YoY) liderat per Espanya i els Estats Units, amb un excel·lent creixement orgànic general del 12%. Aquest últim mercat es consolida com el motor principal de creixement de la unitat de negoci.
L’àrea ha continuat millorant la seva rendibilitat amb un increment del 10,7% sobre 2024, aconseguint els 90 milions d’euros. La tendència de millora de marges ha estat impulsada pel creixement de la productivitat comercial amb major rendibilitat i eficiències operatives.
La unitat de negoci aconsegueix rècord històric de generació de caixa. Millora del flux de caixa operatiu en 70 milions d’euros (YoY) establint-se com un fort generador de caixa per al Grup.
Prosegur Cash, la filial de logística de valors i gestió d’efectiu, ha aconseguit unes vendes en 2025 de 1.987 milions d’euros, amb un creixement orgànic del 5,3% liderat per la regió de APAC i l’acceleració del creixement a Europa.
El Ebita de Prosegur Cash en l’exercici ha aconseguit els 238 milions d’euros. El marge Ebita es va mantenir estable en 12% malgrat l’impacte de la situació macroeconòmica i per l’efecte albira a la regió de Latam. Respecte als Productes de Transformació, aquests van mantenir una tendència de creixement amb excel·lent progressió a l’alça, superant el 35% del total de vendes totals del negoci.
L’activitat d’alarmes ha generat 199.000 altes noves al llarg de tot l’any. En conjunt, prodestral Alarms i Movistar Prosegur Alarmes (MPA) superen ja les 1.060.000 connexions a tancament de 2025, la qual cosa representa un increment pròxim al 10,7% respecte a 2024.
En 2025 s’ha registrat una millora del marge de servei del 10% en Prosegur Alarms i del 2% en MPA. D’altra banda, totes dues companyies continuen incrementant la seva rendibilitat i aconsegueixen uns ingressos conjunts de 234 milions d’euros, amb un creixement (YoY) del 9,7% i un creixement orgànic (només en Prosegur Alarms) del 29%.