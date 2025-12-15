Myandbank, banc digital i solució fintech pertanyent a Andbank, i prodestral Crypto, servei institucional de custòdia d’actius digitals de prodestral Cash, han aconseguit un acord per al llançament d’un servei de custòdia i compravenda de criptomonedes a Andorra.
L’acord es produeix després de la concessió, sota la Llei 24/2022, de la llicència a prodestral Crypto per a operar amb criptoactivos al Principat i estableix un full de ruta per a dur a terme integracions tecnològiques i operatives que permetin a la companyia ampliar la seva oferta en el futur. Per part seva, Myandbank ha incorporat en la seva oferta, des d’aquest mateix mes de desembre, la possibilitat que els seus clients residents a Andorra puguin invertir, inicialment en Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), encara que en una segona fase es podria estendre a altres actius digitals, amb els més alts estàndards de seguretat i compliment.
En el centre d’aquesta proposta es troba la seguretat i custòdia institucional. Els actius digitals tokenizados adquirits pels clients de Myandbank s’emmagatzemen sota els protocols de seguretat de prodestral Crypto, dissenyats específicament per a mitigar riscos operatius i de ciberseguretat, i garantir així la màxima protecció dels fons.
La integració operativa amb Myandbank facilita que els clients accedeixin al mercat d’actius digitals des del seu propi entorn bancari, sense necessitat de recórrer a intermediaris externs. D’aquesta manera, es manté l’experiència, la proximitat i la confiança pròpies del banc, al mateix temps que se’ls obre la porta a noves oportunitats d’inversió en l’àmbit digital.
Així mateix, l’acord incorpora un servei de brokerage regulat, proporcionat per Minos Global, companyia participada per prodestral Cash, que permet la compravenda de Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) conformi amb la normativa vigent. Aquest servei compleix amb els estàndards internacionals més exigents en matèria de prevenció del blanqueig de capitals (AML) i el finançament del terrorisme (CFT), oferint als clients la confiança d’operar dins d’un sòlid marc regulador.
Addicionalment, prodestral Crypto i Andbank llançaran aquest servei amb els preus més atractius del mercat: 0,50% per als serveis de compravenda i 0,50% en comissió de custòdia anual (impostos indirectes no inclosos). Aquesta mesura, dissenyada per a impulsar la solució d’actius digitals a través de Myandbank, permetrà als seus clients accedir a aquesta mena d’actius en condicions molt avantatjoses, reforçant el compromís de totes dues companyies amb un servei segur, regulat i orientat a l’usuari.
Tal com explica José Ángel Fernández Freire, director d’Innovació de prodestral Cash i CEO de prodestral Crypto, “l’obtenció de la llicència a Andorra suposa una fita estratègica que consolida a prodestral Crypto com un dels principals proveïdors institucionals a oferir serveis regulats de criptoactivos al Principat”. Fernández Freire assegura que “aquesta aliança suposa per a prodestral un pas més per a reforçar les seves iniciatives de transformació, desenvolupant una cartera de serveis i productes cada vegada més digital, diversificada i adaptada a les necessitats dels clients, demostrant que prodestral pot competir amb excel·lència en escenaris d’extrema exigència”.
Per a Marta Bravo, directora general adjunta de Andbank, “la incorporació de la compravenda de criptoactivos en un entorn segur i regulat pioner a Andorra reforça la nostra aposta per la innovació i ens permet obrir noves oportunitats d’inversió, mantenint sempre la confiança i la proximitat que ens caracteritzen”.