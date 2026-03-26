Prosegur celebra el 50 aniversari amb més del 30% de la seva facturació total impulsada ja per la innovació tecnològica

Prosegur celebra el 50 aniversari des de la seva fundació en 1976. La companyia espanyola va destacar que en aquest mig segle ha escomès una profunda transformació del seu model de negoci tradicional, basat en la seguretat física i el transport de valors, i ha passat a ser una multinacional de més de 180.000 empleats, prop de 50.000 a Europa, més de 100.000 a Llatinoamèrica i al voltant de 30.000 en la resta del món, amb presència en 36 països dels cinc continents. El negoci de Prosegur comprèn activitats tan diverses com la seguretat en grans esdeveniments, la videovigilància, els sistemes de drons, la posada en marxa del concepte de Seguretat Híbrida -recolzada en una extensa xarxa única de centres intel·ligents d’operacions (iSOC) desplegats en 14 països d’Àsia, els EUA, Europa i Llatinoamèrica- o la ciberseguretat, entre altres.
També, la gestió completa del cicle de l’efectiu, els nous productes de transformació, l’aportació de valor als processos de negoci, el transport internacional de valors i els criptoactius. Més enllà d’això, la companyia també abasta la indústria de les alarmes -amb sistemes innovadors amb el focus en el vídeo i la IA-, passant per la robòtica aplicada en la prestació de serveis en la indústria asseguradora i financera, amb el desenvolupament de programari propi específic.
La companyia va iniciar la seva activitat de vigilància en 1976 donant servei a grans superfícies, centrals elèctriques i instal·lacions industrials. En 1987 es va convertir en la primera empresa del seu sector a cotitzar en la Borsa de Madrid, i en 1992 va posar en marxa la divisió d’Alarmes, que es va sumar als negocis de Vigilància i Transport de Fons.
En 2011, Prosegur va accelerar la seva internacionalització, entrant en el mercat alemany i operant a l’Índia i Singapur, un any abans de la seva arribada a la Xina, després de reforçar la seva presència al Brasil i expandir-se a Oceania. En 2017, Prosegur Cash va debutar en la Borsa de Madrid, i en 2020 Prosegur i Telefónica van completar la seva aliança estratègica al 50%, donant lloc a la creació de la joint venture Movistar Prosegur Alarmes.
Tecnologia i ciberseguretat
Prosegur Security, unitat del Grup Prosegur especialitzada en seguretat física i digital, ha reforçat la seva aposta per la innovació mitjançant el seu model de Seguretat Híbrida, que integra el talent professional amb tecnologia avançada, analítica de dades i ciberseguretat.
Aquest enfocament es recolza en un ecosistema tecnològic que inclou la plataforma POPS, dissenyada per a digitalitzar, optimitzar i transformar els serveis de vigilància en una operació intel·ligent i alineada amb els objectius dels clients i connectada als 14 iSOC (Intelligent Security Operations Centers) de Prosegur distribuïts a tot el món, juntament amb solucions basades en intel·ligència artificial, robòtica i drons. En paral·lel, impulsa la ciberseguretat a través de Cipher, oferint solucions integrals de protecció en entorns cloud i locals.
Segons Fernando Abós, CEO de Prosegur Security, “el mercat està consolidant el nostre model de Seguretat Híbrida, que integra el talent dels nostres professionals amb les eines tecnològiques més avançades i l’explotació estratègica de les dades. Així, anticipem i prevenim riscos amb solucions personalitzades, adaptades a cada organització. El nostre compromís és continuar liderant la transformació cap a una seguretat més intel·ligent, proactiva i adaptada a cada entorn, acompanyant als nostres clients en el seu dia a dia i reforçant la seva capacitat de decisió a través de les dades”.
Per part seva, Prosegur Cash va aconseguir en 2025 que els Productes de Transformació suposin ja més del 35% del total dels ingressos de la companyia, una fita que demostra l’èxit dels mateixos i la seva creixent acceptació per part dels clients.
A més, la companyia, a través del seu servei institucional de custòdia de criptoactius, Prosegur Crypto, ha llançat Prosegur Digital Gold, plataforma pionera que permet la compra digital d’or recolzat per or físic custodiat per Prosegur i verificat per auditories periòdiques.
“En Prosegur Cash continuem treballant en un model operatiu centrat en solucions que optimitzen la gestió de l’efectiu i enforteixen els fluxos financers dels nostres clients. Els nostres Productes de Transformació responen directament a una demanda creixent d’eficiència, traçabilitat i automatització en tota la cadena de valor, per a continuar impulsant solucions capaces de generar ingressos i beneficis als nostres accionistes i reforçar la confiança dels nostres clients. Continuarem avançant cap a models més digitals, eficients i orientats a l’usuari, consolidant la nostra posició com a referents en la gestió integral de mitjans de pagament, amb l’efectiu com a eix principal”, ha subratllat José Antonio Lasanta, CEO de Prosegur Cash.
Llar
Mentrestant, Prosegur Alarms impulsa la llar connectada mitjançant un ecosistema de seguretat que integra vídeo intel·ligent, intel·ligència artificial i serveis digitals. Les seves solucions combinen automatització i atenció humana per a oferir una protecció integral de persones, habitatges i entorn digital. Així mateix, la companyia opera a través de la joint venture Movistar Prosegur Alarmes, que en 2025 va aconseguir la fita de les 600.000 connexions a Espanya.
“Estem impulsant una evolució del nostre model de seguretat cap a propostes cada vegada més intel·ligents, connectades i orientades al client. La integració de tecnologia avançada i plataformes digitals ens permet no sols transformar l’experiència dels nostres clients, sinó també anticipar-nos a les seves necessitats i liderar l’evolució del sector. D’aquesta manera, reforcem el posicionament de la nostra marca, aportant solucions diferencials que generen confiança i contribueixin a construir un model de creixement sòlid i sostenible”, va destacar Jaime Ron, CEO de Prosegur Alarms.
AVOS Tech, unitat de negoci especialitzada en l’externalització de processos (BPO i BPaaS) i la transformació digital, està enfocada principalment en els sectors de banca i assegurances. Des de fa 10 anys, impulsa l’eficiència operativa oferint solucions integrals que transformen els processos de negoci en tota la cadena de valor, combinant talent humà amb tecnologia pròpia, automatització i Intel·ligència Artificial.
Segons Gloria Macías-*Lizaso, CEO de AVOS Tech, “la tecnologia forma part del nostre ADN i és la base del model de negoci, recolzat en productes de desenvolupament propi i en l’ús avançat d’intel·ligència artificial per a optimitzar processos crítics. A més, desenvolupem solucions tecnològiques pròpies com cores digitals per a assegurances i tecnologia per a la prevenció del blanqueig de capitals. Aquesta evolució reforça la nostra competitivitat, ens posiciona com un soci estratègic en la transformació digital i consolida el nostre paper com un dels motors tecnològics del Grup Prosegur”.
En aquest context, Prosegur va assenyalar que afronta el seu pròxim cicle de creixement amb un full de ruta que passa per continuar impulsant la innovació, aprofundir en la digitalització de les seves operacions i reforçar el seu paper com a soci estratègic de referència per als seus clients en un entorn cada vegada més complex i exigent. La companyia va afegir que continuarà evolucionant el seu model cap a solucions integrals, més intel·ligents i sostenibles, recolzades en el talent dels seus professionals “i en una sòlida cultura de compromís”.