Prosegur Cash anuncia el seu acord de fusió amb Armaguard

Prosegur Cash ha anunciat un acord de fusió amb Armaguard Group, la principal empresa de logística de valors i gestió d’efectiu d’Austràlia. Aquesta operació permetrà a Prosegur Cash reforçar la seva aposta per aquest mercat i assegurar la sostenibilitat del subministrament d’efectiu com a infraestructura crítica i element clau del panorama de mitjans de pagament a Austràlia.

L’objectiu de Prosegur Cash i Armaguard és que l’efectiu continuï sent en el futur una opció de pagament rendible i segura tant per a empreses com per a consumidors. Això afavorirà que l’efectiu continuï complint la funció de protegir la privadesa, la llibertat d’elecció i l’accés universal als mitjans de pagament, especialment per als més vulnerables que són els que més depenen de l’efectiu.

L’operació s’articularà mitjançant l’aportació per part de Prosegur Austràlia a Armaguard del 100% del capital social de les societats filials que desenvolupen els negocis de Prosegur Cash a Austràlia, lliures de caixa i deute, a canvi del lliurament d’accions d’Armaguard representatives del 35% del capital social de la societat esmentada. Com a conseqüència, la societat conjunta estarà participada per Armaguard al 65% i Prosegur Austràlia al 35%.

La fusió proposada permetrà a Prosegur Cash i Armaguard continuar llançant iniciatives d’innovació i transformació en el sector competitiu dels mitjans de pagament australià i de la gestió d’efectiu.

La fusió es completarà abans de final d’any

A més, mitjançant aquest acord, Prosegur Cash i Armaguard podran compartir costos, millorar l’escala, optimitzar eficiències i continuar invertint en els seus nivells de servei i seguretat en benefici de les empreses i els consumidors australians. Ambdues companyies preveuen que la fusió es pugui completar abans de final d’any, una vegada s’obtinguin les corresponents aprovacions regulatòries i es compleixin una sèrie de condicions.

L’impacte comptable de l’operació dependrà de l’evolució del negoci de Prosegur Austràlia fins al tancament de l’operació. Amb posterioritat al tancament de la mateixa, Prosegur Cash passarà a consolidar la seva participació a la referida societat conjunta per posada en equivalència.