Prosegur aconsegueix un benefici net de 35 milions en el primer semestre

Prosegur va registrar un benefici net consolidat de 35 milions d’euros durant el primer semestre de 2023, la qual cosa representa un augment del 13,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Segons va traslladar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), les vendes totals van ascendir a 2.196 milions, un 9,7% més en relació amb el primer semestre de 2022.

La companyia va experimentar un creixement orgànic pròxim al 27%, superant l’efecte negatiu dels tipus de canvi. En termes de rendibilitat, el benefici abans d’interessos, impostos i amortització (Ebita) va créixer un 16%, aconseguint igualment una millora significativa en el seu marge.

Per àrees geogràfiques, Amèrica Llatina, que va representar el 49% dels ingressos totals, va aconseguir una facturació de 1.087 milions d’euros, un 6% més respecte al mateix període de l’any anterior. Per part seva, Europa, que va suposar el 39% dels ingressos del grup, va experimentar un creixement del 14,6%, aconseguint els 857 milions d’euros. En la resta de zones geogràfiques, les vendes van arribar a 857 milions d’euros, cosa que significa un augment del 10,2%.

Prosegur Security i Cash

En el primer semestre de 2023, Prosegur Security va generar unes vendes per import de 1.072 milions, un 9,3% més respecte al mateix període de l’exercici anterior. Aquest creixement es va veure impulsat per una estratègia de creixement orgànic superior al 20%, aconseguint resultats positius en tots els països on opera, destacant especialment els Estats Units i Espanya.

Per part seva, en els sis primers mesos de l’any, Prosegur Cash va registrar unes vendes de 979 milions, amb un creixement del 10,9%. Aquest resultat va estar impulsat per un creixement orgànic del 33%. Respecte als nous productes, les seves vendes van aconseguir els 150 milions d’euros, marcant un trimestre rècord. Destaquen l’acompliment de les solucions ‘Cash Today’, ‘Corban’ i la incorporació del negoci ‘Forex’.

En aquest període cal subratllar l’aprovació per part de la Comissió Australiana de Competència de la fusió de Prosegur Cash i Linfox Armaguard, la principal empresa de logística de valors d’Austràlia.

Prosegur Alarms

Durant el primer semestre de l’any, l’activitat d’alarmes de Prosegur va aconseguir un total de 835.000 clients, la qual cosa representa un augment del 10% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta xifra s’ha aconseguit amb la combinació del creixement d’altes noves, amb prop de 81.000 subscripcions addicionals, i una reducció significativa en la taxa d’abandó de clients.

Finalment, AVOS Tech, especialitzada en solucions tecnològiques, va registrar unes vendes de 46 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement de l’11,9% respecte al mateix semestre del passat any. Cipher, la línia de ciberseguretat de Prosegur, va mantenir una facturació de set milions d’euros durant el semestre.