La propietat de Casa Orsola “denuncia l’assetjament institucional” de Colau i la seva proximitat a activistes i okupes

L’actual propietat de Casa Orsola, davant les mobilitzacions activistes d’ahir dissabte davant d’aquest immoble de Barcelona, ​​ha assenyalat aquest diumenge en relació amb aquesta polèmica que “no es tracta d’especulació, ni de gentrificació ni de famílies vulnerables”. El portaveu de la propietat ha assegurat a Servimedia que “és una finca modernista en ple Eixample, on quatre arrendataris, els contractes dels quals han finalitzat, i que no estan en risc d’exclusió social, volen seguir pagant rendes baixes, de manera indefinida, encara que la llei no els empari i causi indefensió a la propietat”.

Ha indicat que la nova propietat té un pla d’actuació per resoldre “importants deficiències” de l’edifici històric, i aplicarà la llei “tant per als veïns que encara conserven aquest dret com per als que ja no en tinguin”. Va afegir que “la llei està per complir-se i serem legalment i jurídicament implacables en aquest tema”. També que estan estudiant “el cas de la possible implicació i connivència entre l’alcaldessa, altres càrrecs de l’Ajuntament de Barcelona, ​​el Sindicat de Llogateres i els veïns implicats en l’assetjament, la incitació i la gestió activa de l’ocupació il·legal de pisos a la finca”.

La propietat de Casa Orsola denuncia com una “greu ingerència” que l’alcaldessa Ada Colau “en persona segueixi l’assetjament institucional a l’immoble amb una carta enviada el dia abans de noves manifestacions i protestes convocades per grups activistes de l’ocupació il·legal”.

Aquests fets, a entendre de la propietat, podrien constituir indicis de “la total coordinació i la plena connivència entre l’alcaldessa i aquests grups, que es fan dir Sindicat de Llogateres. La carta és un conjunt de falsedats, que sorprèn que estigui enviada en paper amb capçalera de l’Ajuntament de Barcelona i signat per l’alcaldessa. De tot el que detalla, l’única cosa certa és que reconeix que no té competències per canviar les lleis sobre habitatge, i afegeix que li semblen injustes, cosa que és molt personal i respectable com a mera opinió”.

Els representants legals de la nova propietat denuncien que des de fa mesos pateix “l’assetjament institucional de diversos grups d’activistes i afronta impagaments i ocupacions a l’immoble”, i consideren que la carta oficial d’Ada Colau els ofereix una base sòlida per valorar si emprenen accions legals i penals tant a títol personal com a institucional contra l’alcaldessa, així com contra els líders activistes.

“La carta i les evidències de les accions activistes d’ahir davant de la Casa Orsola constitueixen indicis de ‘difamació, prevaricació, amenaces i coaccions’ i l’equip jurídic de la propietat, com s’ha indicat, té la instrucció de valorar la interposició d’accions legals al més aviat possible”, afirma la propietat, que insisteix que no cedirà en els seus drets, que la seva actuació “és lícita de principi a fi” i que la seva causa només fa que preservar la seguretat jurídica de la propietat privada a Barcelona i “vetllar perquè s’asseguri el compliment de la llibertat dels propietaris d’immobles a Barcelona”.

Alhora, ha reiterat que per part seva es manté la voluntat de negociació i que les converses amb els veïns segueixen obertes.