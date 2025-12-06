Prop de 500 joves dels instituts de Saldaña, Guardo i Aguilar de Campoó participen avui i demà en Guardo en un innovador circuit tecnològic experimental en el marc del projecte Espanya Latent, una iniciativa impulsada per la Diputació de Palència al costat de la Fundació AMGu i The Core School i amb suport del MITECO i l’Ajuntament de Guardo, que busca activar talent jove del medi rural i acostar oportunitats formatives i laborals en indústries creatives, audiovisuals i tecnològiques sense necessitat de desplaçament.
L’Auditori Municipal de Guardo s’ha transformat en un recorregut tecnològic experiencial dirigit principalment a estudiants i joves, que estan coneixent de primera rajo professions del futur a les quals poden accedir avui des de les seves cases i noves vies d’ocupabilitat sense necessitat d’abandonar el seu territori.
La inauguració ha comptat amb la presidenta de la Diputació, Ángeles Armisén; el tinent alcalde de Guardo, Luis Cantero; la degana de The Core School, Mercedes Agüero; el director de AMGu, Manuel Dos Santos; i el representant de MITECO, Luis Cueto. L’acte ha inclòs una demo de Javier Durán, director del Màster de Programació en videojocs de UNIE Universitat–The Core, i una xerrada amb Laurie Koutaniemi, CEO de Inmersive Limited, i Óscar M. Olarte, CEO i cofundador de MR Factory, referents en innovació immersiva.
Armisén ha destacat que “El projecte converteix a Palència en territori pilot d’un nou model de desenvolupament rural basat en la creativitat, la tecnologia i l’ocupació. La iniciativa conjumina cultura, tecnologia i oportunitats laborals perquè els joves puguin construir un futur professional des de la seva pròpia terra, sense necessitat d’abandonar els seus pobles.”
Per part seva, Agüero ha apuntat que “aquesta iniciativa demostra que la innovació i la formació de qualitat no tenen per què concentrar-se en les grans ciutats. En The Core la nostra missió és portar les oportunitats allí on estan els joves sense necessitat que abandonin la seva terra. Guardo és un exemple de com l’educació pot convertir-se en motor real de desenvolupament i de creació d’oportunitats”.
Després d’aquesta fase experiencial, s’obrirà una formació especialitzada impartida per The Core School, escola d’audiovisuals pertanyent a Planeta Formació i Universitats, el cost real de les quals ronda els 7.000 euros, però que gràcies al finançament de la Diputació suposarà només 100 euros reemborsables per als participants. Els joves que completin el programa accediran a un marketplace d’inserció laboral que connectarà el seu talent amb productores, estudis i empreses del sector audiovisual i tecnològic tant nacionals com internacionals.
Aquesta fase pilot en Guardo està dissenyada com un model replicable, amb l’objectiu d’estendre el projecte a diferents territoris d’Espanya. La combinació de formació especialitzada, tecnologia immersiva i ocupabilitat juvenil constitueix un format flexible que pot adaptar-se a les necessitats de cada zona rural.