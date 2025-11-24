El sector públic i el privat balear escenificaran aquesta setmana la seva unitat d’acció. La presidenta del Govern, Marga Prohens, i els CEOs de les principals corporacions turístiques debatran a Palma les claus d’inversió i governança per a consolidar a la regió com un promotor de riquesa, benestar i ocupació qualificada, anticipant-se als reptes reguladors i sociopolítics europeus.
Les Balears vol blindar la seva competitivitat per a la dècada vinent davant un mercat global cada vegada més exigent. Sota el paraigua del Forbes Illes Balears Tourism Summit 2025, l’Executiu autonòmic, les principals organitzacions del turisme mundial i els protagonistes del sector empresarial de la zona s’asseuran aquest dimecres a definir el denominat “Pacte per una prosperitat regenerativa”.
La trobada busca alinear les estratègies d’inversió de l’administració amb la capacitat d’execució de pesos pesants del sector com Vicente Fenollar president executiu de Ávoris i director general Financer del Grup Barceló, o Toni Mir, CEO de Cap Vermell Group, els qui analitzaran com la transició cap a un model regeneratiu actua ja com el principal motor d’atracció de capital.
La presidenta Marga Prohens serà l’encarregada d’inaugurar l’esdeveniment, revalidant el compromís del Govern d’oferir seguretat jurídica i un marc fiscal favorable per a aquelles iniciatives que impulsin aquesta regeneració turística. El missatge que sortirà de Palma és inequívoc: les Balears experimenta una transició cap a un model centrat en la gestió del valor, el talent i la qualitat de la despesa, reivindicant-se com el motor econòmic més dinàmic i resilient del sud d’Europa.
La trobada posarà el focus en la sostenibilitat i la diversificació del teixit productiu. En un panell dedicat a la innovació transversal, signatures com Eco Intelligent Growth, representada per la seva CEO Ana Palència, i consultores globals com Deloitte, debatran sobre com la tecnologia i la circularitat són palanques de rendibilitat. L’objectiu serà demostrar que el turisme de qualitat pot actuar com a dinamitzador per a desenvolupar una indústria auxiliar d’alt valor afegit.
La validació internacional d’aquesta estratègia serà un altre dels eixos centrals de la jornada. La presència virtual del comissari europeu de Transports i Turisme, Apostolos Tzitzikostas, juntament amb la participació presencial de Natalia Baiona, directora executiva de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), confirma que Brussel·les i els organismes multilaterals observen amb atenció el que ocorre a les Balears
El component tècnic d’aquest nou full de ruta recaurà sobre la Fundació Impulsa, el director tècnic de la qual, Antoni Riera, aportarà la visió macroeconòmica necessària per a fonamentar l’estratègia “Balears 2035”. Al costat del conseller de Turisme, Jaume Bauzà, i Inés Rotger, presidenta de l’Associació Balear d’Empresa Familiar es debatrà sobre la governança col·laborativa com a nou avantatge competitiu.
La jornada també comptarà amb veus autoritzades com el xef Andreu Genestra, qui comentarà, al costat de l’alcalde de Palma, Jaime Martínez, com el paisatge i la gastronomia són factors diferencials de l’estratègia de desenvolupament d’un nou model de turisme a les illes.