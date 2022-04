Els productes que més han sorprès a Alimentaria 2022

La fira Alimentaria ha tornat a posicionar-se com l’esdeveniment internacional de referència per a tots els professionals de la indústria de l’alimentació i food service, i és des de fa anys una cita obligada amb la innovació, les darreres tendències i la internacionalització del sector.

La fira per antonomàsia de l’alimentació ofereix també una oferta sobre la base dels mercats clau de la indústria, que marca una referència als hàbits de consum.

En plena expansió d’un delivery postpandèmic, d’una last call del Planeta per apostar per una indústria sostenible, i d’una comunitat cada cop més healthy i exigent, les tendències i productes que més han sorprès en aquesta edició d’Alimentaria 2022 apunten a la reevolució del plant-based, la immediatesa de consum, els formats disruptius, la sostenibilitat i la sanificació del menjar.

Fleximeat

Per als qui pensaven que havien de triar entre burgers vegetals o d’origen animal, arriba el fifty-fifty. Els flexitarians pugen llocs al target de consum. Fleximeat presenta una nova línia que conté proteïna vegetal i animal. Tot el sabor de la carn i els beneficis de la proteïna vegetal.

Verdey

Nous formats de plant-based. La carn que no és carn però que sembla i sap a carn ja no es limita a burgers o nuggets de símil boví o pollastre. Noel ha presentat a la fira nous formats com rodanxes de xoriço o pernil cuit, amb textura i sabor, per a un consum immediat.

Foiegood

Escalopes de fetge d’ànecs criats lliures i no engreixats, que aporten un producte amb 40% menys de calories i 67% menys de greixos saturats. El seu packaging és també sostenible.

Coliflow

Amb 120 grams de coliflor per base, Coliflow és la primera base de pizza amb una qualificació Nutriscore A, amb un perfil nutricional millorat a les receptes que permet reduir fins a un 50% la farina de blat, a més d’aportar menys sal, un 30 % menys de calories i 50% menys de greixos que una pizza a l’ús.

The Jellys

Còctels esferificats. És la nova proposta de Jellys, copes en gelatina pensades per al delivery en 10 receptes clàssiques, com Manhattan o Margarita.

Air Nuts

Els snacks 2.0 amb tres varietats: ametlla, pistatxo i cacauet, elaborats amb la tecnologia més innovadora.