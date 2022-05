Productes segurs, de qualitat i variats, recomanacions pel dia de la celiaquia

La Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya (FACE) va reivindicar aquest divendres la creixent necessitat de disposar de productes sense gluten segurs, de qualitat i variats, per a seguir el seu tractament en condicions alimentàries òptimes.

Amb motiu del Dia Nacional de la Malaltia Celíaca, que es commemora el 27 de maig, la FACE subratlla la importància de fomentar mesures que garanteixin l’oferta de pasta 100% sense gluten, de qualitat i elaborada sota processos que certifiquin la seguretat del seu consum, sense traces contaminants.

Des de la Federació van recordar que no sempre es poden garantir aquestes qualitats en tots els productes que es presenten sense gluten atès que, en la majoria dels casos, s’elabora en fàbriques que no són de producció exclusiva i, per tant, corren el risc de ser contaminats.

Segons la responsable de Certificació de la FACE, Ana Campos, “el consumidor celíac necessita tenir la garantia que podran fer un tractament adequat a través de la dieta sense gluten, per això busquen i reclamen productes sense gluten 100% segurs, ja que la seva salut depèn d’això”.

Enguany, la Federació també reivindica la importància de les associacions de celíacs com a punts de trobada per a treballar, assessorar, formar i donar resposta a les inquietuds i necessitats del col·lectiu.

Compromís amb els celíacs

Conscients de les demandes i necessitats generades per la malaltia celíaca, Grup Gallo va informar que ha reforçat les seves relacions institucionals amb la FACE reunint-se amb els seus representants a la fàbrica especialitzada en pasta sense gluten que la companyia té a Esparreguera (Barcelona) “per a contribuir a millorar les principals problemàtiques que afligeixen al col·lectiu”.

En aquesta trobada, Grup Gallo va reafirmar el seu compromís amb les prsonas celíaques donant a la FACE una tona de Gallo Nature 100% Llegum, la nova gamma de Pastes Gallo elaborada exclusivament amb farina de llegum i lliure al 100% de qualsevol traça contaminant de gluten.

“La nova varietat de Pastes Gallo ha permès introduir els llegums al mercat del sense gluten, la qual cosa permet que la dieta de les persones celíaques sigui més variada i versàtil”, va manifestar la responsable de certificació de la FACE.

Gallo Nature 100% Llegum disposa de quatre varietats elaborades a base de llentia vermella, cigró i pèsol per a fomentar el consum de llegums, i està pensada per a tota mena de famílies, incloses les celíaques, la qual cosa la converteix en una alternativa saludable, assequible i deliciosa per a complementar la dieta del col·lectiu.

Grup Gallo elabora les seves varietats sense gluten i Gallo Nature 100% Llegum a la fàbrica barcelonina d’Esparreguera que, l’any 2015, es va convertir en la primera del país a produir de manera exclusiva pasta sense gluten. Aquest fet li permet garantir que qualsevol producte que surti de les seves instal·lacions sigui 100% segur: “l’aposta per una planta lliure de gluten ens permet fabricar productes 100% assegurances que segueixen un control molt exhaustiu per a garantir un sabor i una textura òptimes al consumidor final”, va detallar el responsable de qualitat en Pastes Gallo, Jaume Armengol.

La directora de Màrqueting, Comunicació i Sostenibilitat de Grup Gallo, Noemí García, va indicar que són “molt conscients de les preocupacions de les famílies celíaques, i en Grup Gallo treballem en la nostra planta especialitzada sense gluten per a oferir una varietat segura, de qualitat i igual de saborosa que la pasta clàssica”.

Grup Gallo va destacar que treballa amb la mirada posada en el futur per a augmentar més la seva varietat de productes sense gluten i continuar donant resposta a les peticions del col·lectiu celíac. “A Gallo tenim un pla d’innovació sense gluten molt ambiciós que ens ajudarà a desenvolupar la categoria per a oferir aquesta varietat, seguretat i sabor que tant necessiten les famílies celíaques”, va explicar García.

Tots els productes sense gluten de Pastes Gallo s’elaboren sota estrictes controls que li permeten la certificació Sistema de Llicència Europeu (ELS) o “Espiga Barrada”, símbol internacionalment reconegut per la confiança que aporta als consumidors i que atorga la pròpia FACE.

A més, va assenyalar que Pastes Gallo va ser la primera marca a Espanya “que va ajudar a democratitzar la compra de productes sense gluten (pasta, farines i salses) en els lineals de supermercats i grans superfícies, evitant la cerca de productes en establiments especialitzats, i amb uns preus assequibles. A més, compta amb la major gamma de productes sense gluten del mercat, cobrint les principals categories no solament en pasta sinó també en farines, pa ratllat i salses. Amb un valor total pròxim als 12 milions d’euros, Gallo lidera el mercat de la pasta sense gluten amb un 38% de quota i un creixement del 10%. Amb un total de 17 referències de producte diferents que faciliten un ampli ventall d’opcions per a una alimentació variada i de qualitat”.