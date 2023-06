Primera edició del Mama’s Chukker

Dones polistes amateurs s’uneixen per a celebrar la I edició del partit de polo benèfic Mama’s Chukker, un esdeveniment benèfic, que busca recaptar fons de manera col·lectiva per a la recerca del càncer de mamà.

La trobada se celebrarà aquest dissabte, 10 de juny, a les 18 hores en el Club de Camp Vila de Madrid. Posteriorment, se servirà un sopar-rostit i música en directe, tot a peu de pista de pol.

Segons Cristina Guardiola, de l’Hospital Clínic de Barcelona i una de les impulsores d’aquesta iniciativa, el nom de Mama’s Chukker és “perquè donem suport a la recerca del càncer de mama, i perquè un chukker és cadascun dels períodes de 7 minuts en els quals es divideix un partit de pol. La fusió d’aquestes dues paraules recull l’essència de la iniciativa: un partit de pol benèfic contra el càncer de mama”.

Aquesta proposta neix de la necessitat d’impulsar la recerca del càncer de mama a través del talent femení i l’esport. Té com a objectiu que el 100% dels fons recaptats vagin dirigits a tres projectes de recerca liderats per oncòlegs d’hospitals espanyols de referència. Els projectes de recerca estan dirigits per la doctora Eva Ciruelos de l’Hospital 12 d’octubre; el doctor Aleix Prat de l’Hospital Clínic Barcelona; i la Fundació de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica a través del seu Programa de Beques, Projectes i Premis SEOM 2024.

El compromís de societats científiques, associacions, empreses i institucions ha ajudat a donar visibilitat a aquesta patologia. Gràcies a la conscienciació sobre la prevenció i detecció precoç, les millores en el diagnòstic i tractament, aquest tipus de càncer té millor pronòstic i majors índexs de supervivència i cronificació. Malgrat això, 6.600 pacients moren cada any a Espanya per aquesta malaltia.

Segons Guardiola, “ara és el moment d’avançar en el nostre compromís social contra el càncer de mama i impulsar la recerca clínica independent. Donar suport a una recerca sensible amb les noves pacients; dones més joves, dones professionals i actives en qualsevol àmbit: cultural, social, esportiu, empresarial, polític i familiar. És necessari investigar a favor d’una medicina de precisió amb teràpies dirigides personalitzades per a cada pacient i la seva realitat”.

La I edició del partit benèfic Mames Chukker forma part del programa Dona Esport Càncer (MDC) desenvolupat per AMHO. Aquest programa compta amb el suport institucional i aval científic de societats entre les quals destaquem SEOM (Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica), SOLTI (Grup de Recerca Oncològica), el CSD (Consell Superior d’Esports) a +través del seu programa “Univers Dona II”, i més de 70 federacions esportives, entre elles la RFEP (Real Federació Espanyola de Polo).

Per a col·laborar amb aquesta iniciativa l’entitat ha habilitat un espai en el seu web on es troba tota la informació i els projectes de recerca, els seus investigadors i fundacions.