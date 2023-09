El president de CoxAbengoa defensa “les aliances entre Europa i Sud-Amèrica”

El president executiu de Grup CoxAbengoa, Enrique Riquelme, va assenyalar durant una trobada multilateral organitzada per CAF (banc de desenvolupament d’Amèrica Llatina i el Carib) per a dialogar sobre la transició verda de totes dues regions que “Amèrica Llatina té l’oportunitat d’industrialitzar-se encara més” i ha animat als empresaris a apostar per la regió, incidint en la voluntat del seu grup de “donar a la regió una inversió continuada i contribuir a la generació de valor”.

Riquelme va subratllar que “tenim la responsabilitat i obligació d’influir de manera positiva, contribuir al desenvolupament i generar ocupació de qualitat i sostenible” i va defensar “les aliances multilaterals entre Europa i Amèrica Llatina, que ja estan succeint, per a establir regles clares i que tant grups grans com mitjans i petits puguin implementar inversions als països per a consolidar-se a llarg termini” i contribuir a una ràpida transició social, digital i verda.

Durant la seva participació en el panell ‘Full de ruta UE-ALC en la col·laboració per al clima i la sostenibilitat’, Riquelme, únic empresari en aquesta conversa al costat de mandataris de l’Argentina, Colòmbia i l’Uruguai, ha posat sobre la taula les principals línies d’acció del grup després de l’adquisició d’Abengoa i que ja compta amb una plantilla de més d’11.200 persones.

En la seva intervenció, Riquelme va explicar els tres verticals en els quals es divideix el nou grup CoxAbengoa “el que ens permet ser molt més competitius i amb els quals té especial focus a Amèrica Llatina·. Des d’energia, “on desenvolupem projectes d’energia solar i amb una inversió avui dia de 4.000 milions de dòlars d’inversió a Llatinoamèrica”, així com en aigua, “on el grup lidera el mercat global en tecnologia de dessalació” i finalment, un vertical amb negoci de transmissió i subestacions amb més de 40.000 quilòmetres d’alta tensió.

El panell ha tingut lloc en la trobada anual organitzada per CAF, el banc de desenvolupament d’Amèrica Llatina i el Carib i que en aquesta edició, denominada ‘Unió Europea i Amèrica Llatina i el Carib: una agenda conjunta per al desenvolupament’ en la qual també han estat presents membres del Govern com les vicepresidentes Nadia Calviño i Teresa Ribera i que es produeix a més en el marc de la presidència d’Espanya en el Consell Europeu i pocs dies abans de la cimera bilateral entre els ministres de Finances de l’Ecofin i de la Celac, a Santiago de Compostel·la.