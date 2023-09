Presenten el primer robot quirúrgic del món amb ‘tracking system’ mecànic

El congrés de l’Associació Europea de Societats de Neurocirurgia (EANS) va acollir la presentació del primer robot quirúrgic del món amb ‘tracking system’ mecànic per a operacions de columna amb tecnologia 100% espanyola. Les noves tecnologies aplicades al camp de la neurocirurgia han estat un dels eixos centrals del congrés anual de l’EANS que se celebra aquests dies a Barcelona.

En aquest context s’ha presentat el primer robot quirúrgic del món amb ‘tracking system’ mecànic per a operacions de columna creat completament amb tecnologia espanyola. Aquesta plataforma robòtica permetrà realitzar cirurgies que actualment, amb els robots que hi ha disponibles en el mercat, no són possibles. El robot ha superat tots els assajos clínics satisfactòriament i estarà disponible en el mercat en 2024.

La nova plataforma robòtica està destinada a operacions de columna de forma mínimament invasiva. És capaç d’assistir al cirurgià fent petites incisions, permetent així una recuperació més ràpida del pacient. El robot incorpora un sistema de seguiment i localització del pacient sis vegades més precís que les tecnologies actuals, la qual cosa fa que augmenti la seguretat de tot el procés.

A més, precisament gràcies al ‘tracking system’ mecànic, es redueixen els temps de preparació quirúrgics i s’optimitzen els fluxos de treball en el quiròfan. Un fet que es tradueix en la reducció dels temps de les cirurgies. Als beneficis per al pacient, se li suma el suport al cirurgià, ja que compta amb la Intel·ligència Artificial del sistema durant el procés de planificació i execució de la cirurgia.

Una de les principals característiques diferenciadores d’aquest nou robot és que es pot emprar per a la col·locació de caragols transpediculares, una funcionalitat revolucionària, ja que es tracta de l’operació de columna més habitual. A més, aquest robot 100% de tecnologia espanyola també es pot utilitzar per a altres procediments quirúrgics de columna que requereixen d’alta precisió.

El disseny i desenvolupament d’aquest robot quirúrgic ha comptat amb neurocirurgians referents en l’especialitat d’intervencions mínimament invasives de la columna vertebral, dues d’ells, espanyols. Es tracta del doctor Jesús Lafuente, cap de servei de neurocirurgia de l’hospital Sagrat Cor i cap de secció de Neurocirurgia i director de la Unitat de Columna de l’Hospital de la Mar així com president de la trobada EANS2023, i del doctor Nicolás Sampron, que també és consultor per a Brainlab (Alemanya) i per a Cybersurgery. L’equip mèdic del projecte es completava amb el doctor Massimo Balsano (Centre Regionale Specializzato per la Chirurgia Vertebrale, a Itàlia) i Roger Härtl és catedràtic de cirurgia neurològica i director de cirurgia de la columna vertebral en el Weill Cornell Brain and Spine Center de Nova York, i director del Weill Cornell Medicine Center for Comprehensive Spine Care.

Els assistents al congrés EANS2023 han pogut comprovar amb demostracions en directe, com aquestes solucions “revolucionàries” estan destinades a millorar de manera substancial el camp de la neurocirurgia. A més de novetats en robòtica quirúrgica, també han pogut descobrir l’aplicació d’altres tecnologies disruptives com la realitat virtual i la realitat augmentada en cirurgies neurològiques.