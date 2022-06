Presentació de ‘Quadres amb esperança’ de la farmacèutica Gilead Sciences a Catalunya

El càncer de mama triple negatiu metastàtic (CMTNm) és el subtipus més agressiu i difícil de tractar dels carcinomes de mama. Una malaltia poc coneguda que afecta cada any unes 5.000 dones a l’estat espanyol i que només el 12% de les que el pateixen sobreviuen als cinc anys. El CMTNm encara no té cura i les alternatives terapèutiques disponibles són limitades. Davant del repte de donar solució a aquesta malaltia, les pacients demanen facilitats d’accés i suport a la recerca i la innovació. Així s’expressa en la iniciativa Quadres amb Esperança, una innovadora experiència artística promoguda per la biofarmacèutica Gilead Sciences Inc. com a part del seu compromís amb la investigació i les pacients amb CMTNm, i que compta amb l’aval de SOLTI i l’Associació de Càncer de Mama Metastàsic, a més del suport de SEOM.

Aplicant tecnologia d’última generació com la visualització de dades, la intel·ligència artificial i la robòtica a l’art, a Quadres amb Esperança s’ha aconseguit capturar i transformar en una sèrie de nou obres les tres etapes emocionals –diagnòstic, acceptació i futur– de tres pacients amb càncer de mama triple negatiu. D’aquesta manera, l’exposició posa el focus en l’impacte emocional que suposa per a les persones amb CMTN saber que podrien comptar amb opcions i com aquestes podrien ajudar-los a canviar la perspectiva sobre la malaltia.

David Marín, sènior BUD Oncologia a Gilead, ha incidit que “el triple negatiu metastàtic és el subtipus amb pitjor pronòstic de tots els tipus de càncer de mama, on no hi ha llaç rosa. Les pacients són joves, tenen una vida activa, família i feina; dones per a les quals cada dia compta, per a les quals les opcions són molt limitades. Des de Gilead investiguem sense descans amb la finalitat de desenvolupar innovacions que ens permetin oferir solucions i esperança a aquestes dones que no poden esperar, canviar-ne el pronòstic i col·laborar amb tots els agents implicats perquè la innovació arribi ràpid a les pacients”.

Per part seva, la doctora Maria Vidal, oncòloga mèdica especialista en càncer de mama de l’Hospital Cliníc de Barcelona, ​​ha assenyalat que “el triple negatiu es defineix per allò que no té, no té receptor d’estrogen, ni progesterona, ni HER2; i no respon a tractaments poc tòxics. Els únics tractaments a què ha respost fins ara són quimioteràpies que minven la qualitat de vida; i l’impacte de tenir nous tractaments que no només allarguin o millorin el seu pronòstic, sinó que es tolerin millor que les quimioteràpies que teníem fins ara serà una millora important en el futur d’aquestes pacients”.

En aquest sentit, des de l’Associació de Càncer de Mama Metastàsic reclamen més investigació i innovacions per a les pacients que actualment pateixen aquest tipus de càncer; però, sobretot, per a aquelles que puguin tenir-ho en el futur. Pilar Fernández, pacient de càncer de mama metastàtic i presidenta d’aquesta associació, ha assenyalat que “el triple negatiu metastàtic és el gran oblidat dins del discurs social del càncer de mama i necessitem donar visibilitat a aquesta fase avançada de la malaltia de què es desconeixen les xifres o el gran impacte que té aquest tumor a la vida de les pacients. Depenem que la investigació avanci perquè la supervivència i la qualitat vida d’aquestes pacients depèn d’aquestes innovacions i que arribin a les pacients de forma equitativa”.

Mostrar el poder de la innovació a CMTNm a través de l’art

Després de visitar ciutats com València o Madrid, Quadres amb Esperança de Gilead ha estat presentada a l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​amb la participació del doctor Josep Maria Campistol, director general d’aquest centre, i la doctora Maria Vidal. L’exposició es podrà visitar al Passadís Hospital de Dia d’Oncologia fins a finals d’estiu. En una segona fase d’aquesta iniciativa i davant dels quadres realitzats amb IA, reconeguts artistes espanyols s’inspiraran en els testimonis de les tres pacients protagonistes per interpretar i plasmar, amb el seu propi estil, les emocions i l’efecte que ha provocat el CMTNm a les seves vides. Per promoure el coneixement sobre aquesta malaltia, les obres seran exposades en subhasta pública i la recaptació anirà destinada a finançar un projecte de recerca sobre CMTNm.

Pots trobar més informació sobre la campanya a la pàgina web: www.todosobremicancerdemamatriplenegativo.com