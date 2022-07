Premier Padel pretén incorporar “al més aviat possible” les jugadores de WPT

L’absència d’un quadre femení en el circuit professional impulsat des de la Federació Internacional (FIP) continua sent la pregunta incòmoda a la qual els seus dirigents s’han d’enfrontar en cada torneig.

En l’última cita disputada a París, algunes de les principals capçaleres esportives del planeta van tornar a qüestionar al president Luigi Carraro per la no presència de dones en cap de les tres cites de la Premier Padel disputades fins al moment. A aquest efecte, el dirigent va admetre al diari argentí ‘Olé’, haver mantingut “reunions importants” i “concretes” amb l’Associació de Jugadores.

“Elles han estat més prudents, tenen els seus compromisos i els avaluen”, va afirmar el propi Carraro en ‘AS’. En aquesta última entrevista, l’italià no va amagar la seva intenció de comptar amb les millors palistes del món aquesta mateixa temporada, a pesar que els contractes amb World Padel Tour als quals fa al·lusió el president de la FIP no expiren fins al 31 de desembre de 2023. “Mantenim converses perquè estiguin al més aviat possible”, va indicar.

Més enllà de la incitació a la ruptura unilateral d’un contracte en vigor i de les conseqüències d’aquest fet, existeixen almenys altres dos fronts que continuen allunyant a les jugadores del circuit Premier Padel, finançat durant els pròxims 25 anys pel fons Qatar Sports Investments que presideix el polèmic Nasser al-Khelaïfi.

Silencia

A diferència d’altres competicions, les dificultats reconegudes pel mateix president de la FIP per a aconseguir la paritat salarial en tots els tornejos de la Premier Padel suposaran un tracte desigual cap a les jugadores.

“Hem de ser realistes. En l’actualitat, és difícil poder aconseguir-la (la paritat salarial) a tot arreu”, va arribar a admetre l’italià des del Major de Doha abans d’assegurar que “Qatar té un enorme interès en les dones” i que “en aquest torneig se’ls van oferir els mateixos premis”.

D’altra banda, la designació de Qatar com a seu del Mundial de la FIP segueix el seu curs a pesar que la federació local presidida per Al-Khelaïfi hagi decidit excloure a la seva selecció femenina del quadre, tal com ja fes en la passada edició celebrada al novembre de 2021, precisament en sòl de Qatar.

Aquest fet discriminatori i el silenci de la Federació Internacional presidida per Carraro haurien de ser arguments de pes per a les palistes professionals. Una associació, en el si de la qual també es viuen amb inquietud les repetides violacions als drets de la comunitat LGTBIQ+ per part del mateix règim que ara les pretén seduir, segons comenten des de l’entitat.