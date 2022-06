Portugal se suma a Espanya en la seva aposta pel pàdel amateur i només uns dies després de l’acord aconseguit entre World Padel Tour i la Federació Espanyola, la seva homònima portuguesa (FPP) s’ha decidit a adherir-se també a la nova categoria WPT Next. Un pas que consolida les competicions de base com a motor impulsor del pàdel en nivells preprofessionals en tota la Península Ibèrica. L’acord té per objectiu ajudar a aquells jugadors que estiguin en etapes de formació i promoció i facilitar el seu salt del pàdel amateur a l’elit.

Així, tots els esdeveniments WPT Next que s’organitzin a Espanya i Portugal atorgaran punts WPT la qual cosa permetrà als joves jugadors de la península avançar en el seu camí cap als esdeveniments professionals de WPT.

L’esperit de l’acord continua obert a l’entrada de les federacions nacionals que el sol·licitin i que apostin per promoure el pàdel amateur a les seves regions. Aquesta circumstància incrementa la pressió sobre la Federació Internacional de Pàdel (FIP), ja que diferents fonts indiquen que veu com gràcies a aquests acords la seva rellevància minva en mercats clau per a aquest esport. WPT Next compta amb quatre modalitats diferents en funció dels diners a repartir i la categoria: Next Diamond, Next Emerald, Next Ruby i Next Sapphire.

La mateixa dotació econòmica

Seguint amb la línia igualitària marcada per World Padel Tour, tots els tornejos WPT Next comptaran amb la mateixa dotació econòmica en les categories masculina i femenina, per la qual cosa el pàdel es consolida d’aquesta manera com a únic esport amb igualtat tant a nivell amateur com professional.

Més enllà de l’exclusió del pàdel femení de la nova sèrie de tornejos de la FIP, Premier Padel, les mateixes fonts van indicar que l’estratègia del seu president, l’italià Luigi Carraro, passa ara per prioritzar els interessos del seu principal patrocinador, Qatar Sports Investments (QSI), amb l’empresari Nasser al-Khelaïfi al capdavant, deixant així de costat, diuen, la promoció de l’esport de base.

Afegeixen que, per contra, el trampolí que ha suposat en els últims anys el primer circuit professional a nivell mundial ha inspirat a un públic cada vegada més jove, la qual cosa s’ha traduït en un descens de l’edat mitjana dels seus practicants. No en va, de les 96.872 fitxes expedides en 2021 un 13,4% ja corresponien a menors de 19 anys, segons dades de la FEP. Una postura que ha estat enlletgida fins i tot pel propi Clúster Internacional del Padel, compost per més de 80 marques, que lamenta el rol adoptat pels propis jugadors així com per la FIP “que hauria d’estar actuant com a àrbitre i no com a part en aquest litigi”.

Després del llançament de WPT Next, la PPA a través d’un duro comunicat, convidava a la FEP a “reconsiderar” un acord que considerava que no estava en “sintonia amb els jugadors ni amb la Federació Internacional (FIP)”. Al que la pròpia Federació Espanyola de Padel responia que l’acord és “positiu per a l’esport” i dona “llibertat de joc a tots els jugadors, tant professionals com amateur”, al mateix temps que denunciava que “pretendre impedir que hi hagi més competicions a la disposició dels i les esportistes no resulta coherent amb les manifestacions sobre el ‘pàdel lliure'” liderades per PPA, i concloïa remarcant que l’Associació de Jugadors no “ha fet partícip a Federació Espanyola, ni tan sols a títol informatiu, de les seves negociacions amb la FIP i una entitat privada de Catar (QSI) per a promoure una nova competició que, per cert, serà gestionada per una empresa privada de recent creació”.