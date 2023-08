PortAventura World, un dels tres punts més visitats d’Espanya

L’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada ha realitzat una anàlisi dels espais i monuments més visitats d’Espanya per a elaborar un rànquing amb el ‘Top10’ dels punts turístics del país.

Per davant de grans espais culturals i monumentals, es troba PortAventura World amb un total de 5,1 milions de visitants en 2022. El parc temàtic ocupa així el primer lloc de la llista i es consolida com un dels destins més populars d’Espanya i d’Europa.

En la Comunitat de Madrid figuren el Museu del Prado i el Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia com a principals centres d’atracció turística. Les seves col·leccions fixes i exposicions temporals atreuen a amants de l’art de tot el món.

De fet, en 2022 tots dos museus van rebre més de 5,4 milions de visites i testifiquen el fort patrimoni artístic i cultural de la capital, un dels seus reclams fonamentals.

Entre els primers llocs del rànquing també figuren el Park Güell (4,2 milions) i la Sagrada Família (3,8 milions) de Barcelona. Els segueix L’Alhambra de Granada (2,3 milions de visitants), declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, i que s’alça com el punt més visitat d’Andalusia.

El vicepresident executiu de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada, Jesús Sánchez Lambás, va explicar que aquestes dades posen de manifest que “el turisme continua constituint un pilar de l’economia espanyola, una font essencial que impulsa el creixement, la generació d’ocupació i el desenvolupament de les nostres comunitats locals i fomenta la protecció del medi ambient i de l’ingent patrimoni cultural”.