PortAventura World oferirà més de 50 espectacles diaris per Nadal

PortAventura World oferirà més de 50 espectacles i xous diaris, amb més de 12 hores cada dia, entre el 19 de novembre i el 8 de gener, segons un comunicat del complex aquest dilluns.

Durant els 41 dies de la campanya, actuaran més de 150 professionals, els visitants podran passejar per dos passatges especials ambientats en el Nadal i s’instal·laran 350 arbres reciclables que estaran tematitzats amb motius i adorns nadalencs.

El director general de PortAventura World, David García, ha explicat que la voluntat és oferir «una experiència molt especial» per als visitants durant el Nadal.

Entre els espectacles més aclamats pel públic destaquen alguns com ‘A un pas del teu cor‘, amb acrobàcies i les cançons dels ajudants de Papà Noel; ‘Conte de Nadal‘, un xou sobre gel interpretat per campions europeus i internacionals d’aquesta disciplina, o ‘Bubble Magic Christmas’, un espectacle de bombolles de sabó gegants.

Per als nens s’ofereixen espectacles com ‘El Bosc Encantat‘, una drecera secreta guiada per gnoms, mags i fades que condueix fins a la casa de Papà Noel, o ‘Woody Magic Christmas’, un recorregut de llums i colors per a buscar l’esperit del Nadal amb l’ajuda dels amics de Woody, la mascota del parc.