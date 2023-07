PortAventura World inaugura la major planta fotovoltaica

PortAventura World va inaugurar PortAventura Solar, la major planta fotovoltaica d’autoconsum en un resort vacacional a Espanya i una de les majors amb aquestes característiques a Europa.

La companyia va indicar que ha fet un pas més en el seu compromís de reduir la seva petjada de carboni i fomentar l’ús d’energies renovables amb l’acompanyament d’Endesa, el seu soci energètic.

El projecte, que ha comptat amb Endesa X, la filial de serveis energètics d’Endesa, ha comprès la instal·lació d’11.102 panells solars, col·locats en sòl, que ocupen una superfície total de 6,4 hectàrees dins del resort, equivalent a 9 camps de futbol, i que generaran un terç de l’energia que necessita el parc per a operar. És la primera planta solar d’aquestes característiques aprovada a Catalunya i la primera a ser inaugurada.

Arturo Mas-Sardá president de PortAventura World, ha manifestat que “la inauguració de PortAventura Solar és un de les grans fites de la nostra companyia en la seva estratègia ESG, en la qual treballem constantment i que és absolutament prioritària. Es tracta de continuar impactant positivament en l’entorn i actuar com a palanca de canvi en el sector empresarial, d’acord amb el nostre compromís com a empresa B Corp”.

Per part seva, José Bogas conseller delegat d’Endesa, ha explicat que “la relació entre PortAventura World i Endesa va començar amb la signatura d’un ampli acord de subministrament amb el qual ens convertíem en el seu soci energètic sostenible. Aquesta aliança va ser l’embrió d’una sèrie d’actuacions d’ampli abast que han culminat amb la construcció d’una planta solar fotovoltaica, un hub de punts de recàrrega i diversos compromisos bidireccionals de col·laboració”.

Choni Fernández, directora de sostenibilitat de PortAventura World, ha explicat que “durant més de 28 anys, hem treballat activament per a complir amb una sèrie de compromisos socials, ambientals i econòmics que han revertit en el benefici de tots els grups d’interès relacionats amb el nostre resort. Amb la planta, donem resposta a l’eix de Transició Energètica del Pla Estratègic en Sostenibilitat 2022-2025 de la companyia. Un pla integrat en el model de gestió, guiat pel nostre propòsit i els valors corporatius”.

PortAventura Solar, amb una potència de 6,05 megavats pic (MWp), generarà 10GWh/any- l’equivalent al consum de 3.000 famílies- d’electricitat neta que permetran cobrir pràcticament un terç de les necessitats energètiques del resort, reduint, així, el seu impacte mediambiental i contribuint a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per Nacions Unides, entre els quals es troba fomentar l’eficiència energètica dins de les organitzacions. La instal·lació evitarà l’emissió a l’atmosfera de 4.000 tones de CO2 anuals.

El projecte s’ha desenvolupat complint amb una estratègia molt exigent d’integració i impacte paisatgístic, amb l’objectiu de reduir el seu efecte visual i preservar l’entorn. La segona fase de construcció, ja en marxa, comptarà amb una potència de 3,1 megavats pico (MWp) i aportarà 5,6GWh més a l’any. En total, la instal·lació de la planta ha suposat una inversió que ha superat els 8 milions d’euros.

Al setembre, s’inauguraran també un mirador i un espai d’educació ambiental, format per diversos jocs i elements que permetran conèixer de manera senzilla i divertida com es genera energia elèctrica renovable (solar, eòlica, cinètica, etc.) Aquesta zona, s’habilitarà per a la visita d’escolars i per a altres activitats didàctiques i de divulgació ambiental, i inclourà un “hotel d’insectes”.