PortAventura quadruplica ingressos i torna als beneficis després de la pand

Port Aventura World, el ‘resort’ temàtic de Vila-seca i Salou (Tarragona), va tornar l’any passat als beneficis després de les pèrdues de 55 milions d’euros provocades en 2020 per la pandèmia, segons informa Expansió.

Paesa Entertainment Hòlding, la societat que agrupa tant els parcs temàtics com els hotels del recinte, va tancar 2021 amb un benefici net ajustat de 8,8 milions d’euros, en un exercici en el qual el ‘resort’ va registrar un total de 3,4 milions de visitants, una xifra encara llastrada pels aforaments màxims establerts pel Govern i la menor presència de visitant internacional.

Les restriccions per a contenir la covid expliquen que en 2020 el complex lúdic només funcionés durant 107 dies i els seus ingressos caiguessin un 84%. L’any passat, en canvi, i encara que amb restriccions d’aforament, PortAventura va estar en marxa durant 204 dies, la qual cosa li va permetre quadruplicar folgadament la facturació consolidada, que es va situar en 165,3 milions d’euros (+332%).

La xifra de negoci, no obstant això, està encara lluny dels 241 milions aconseguits en 2019, l’exercici anterior a l’esclat de l’emergència sanitària, en el qual les instal·lacions de la Costa Daurada van estar obertes al públic durant 242 dies.

La companyia, que està controlada al 50% pels fons internacionals KKR i Investindustrial, va obtenir un ebitda consolidat de 70,2 milions en 2021, enfront del resultat negatiu de 7 milions d’euros de l’exercici precedent.

Malgrat la guerra a Ucraïna i el seu impacte sobre l’economia mundial, el ‘resort’ manté les previsions anunciades llavors, que apuntaven a 5,3 milions de visitants, fins i tot per sobre del rècord històric de 5,1 milions aconseguit en 2019.

“La temporada d’estiu continua oberta, però va raonablement bé i podríem acabar una mica millor que en 2019”, van assenyalar fonts de PortAventura.

El conflicte bèl·lic ha tingut un impacte directe en un ‘resort’ que visiten cada any uns 300.000 turistes russos i al qual també acudeixen ucraïnesos. Per darrere d’Espanya, el Regne Unit i França, Rússia era el quart país de procedència dels visitants. PortAventura World intenta compensar amb més públic nacional l’absència de russos i ucraïnesos, expliquen des del complex lúdic.

La recuperació parcial del passat any i les dades provisionals de l’actual temporada confirmen -segons fonts de la companyia- que la demanda ha tornat, un fet que empeny l’estratègia inversora encaminada a ampliar i potenciar l’oferta lúdica i hotelera.

Encara sota l’impacte del coronavirus, PortAventura va invertir en 2021 en projectes com l’ampliació de l’Hotel Acolorit Creek, de 141 habitacions, a la qual va destinar 16 milions d’euros, o la posada en marxa, per cinc milions, del restaurant La Lliga TwentyNine’s, en aliança amb l’entitat presidida per Javier Tebes i Kosmos, el hòlding del futbolista Gerard Piqué.

Nova atracció i reforç de la sostenibilitat

PortAventura preveu dedicar 20 milions d’euros a la construcció -ja iniciada- d’una nova atracció que, en principi, estarà llesta al maig de l’any que ve i sobre la qual el complex prefereix no donar pistes.

L’agost passat, el ‘resort’ va obtenir llum verda per a començar les obres d’una planta fotovoltaica de 6,05 megavats, amb la qual confia a cobrir prop d’una tercera part de les seves necessitats energètiques. La inversió ascendeix a 4,8 milions d’euros.

El complex solar ha estat dissenyat per Endesa X, filial del grup elèctric, que s’ocuparà també de la seva construcció.