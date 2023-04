PortAventura es converteix en empresa B Corp per la cuida mediambiental

PortAventura World s’ha convertit en empresa B Corp pel seu impacte en la societat i la cura del medi ambient, després de superar els requisits de mesurament d’impacte i complir alts estàndards de compliment en acompliment mediambiental, social i de bon govern.

El president de PortAventura World, Arturo Mas-Sardá, ha dit que suposa un abans i un després en la seva manera d’actuar, gestionar i governar i és “la constatació d’una companyia, referent en el sector turístic i de ressorts temàtics de tot el món, que sempre ha procurat tenir una visió a llarg termini”, informa aquest divendres en un comunicat.

PortAventura World és ara una de les més 6.000 B Corps en més de 84 països i de 150 indústries, i, segons dades recents, “més de 200.000 empreses segueixen l’exemple i lideratge de les B Corps a través de l’ús de l’Avaluació d’Impacte B”, l’eina de mesurament i gestió d’impacte que permet a les companyies convertir-se en B Corp.

Taula rodona

PortAventura World ha organitzat per aquest motiu la trobada ‘Ser B per a canviar el món’, amb la presència d’altres companyies del teixit empresarial internacional amb certificació B Corp, per a posar en comú idees i projectes amb què les empreses milloren la seva contribució al medi ambient i a la societat.

La taula, moderada pel periodista Roberto Brasero, ha tingut a Choni Fernández, directora de sostenibilitat de PortAventura World; Teresa Ventura, Investor Relations & ESG de MásMóvil; Ferran Miquel, responsable d’ESG d’Isdin; Jens Muñoz, Public Affairs Manager i Shared Value & Sustainability Business Partner de Chiesi España; Robert del Barri, director de nous canals comercials de Danone Ibèria, i Daniel Truran, ambaixador de B Corp a Espanya i membre del patronat de B Lab Spain.

Han constatat la importància de les empreses per a contribuir a millores en el món, així com iniciatives i mesures reals que generen un impacte positiu en el planeta i en la societat en el seu conjunt, pautant les claus per a ajustar les accions de sostenibilitat, acció social i bon govern sense perdre abast ni rendibilitat.